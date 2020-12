NRW: Die Polizei Köln will die Identität dieses Mannes klären.

NRW: Leiche am Rhein-Ufer gefunden – Polizei veröffentlicht Fotos und hat eine Bitte

Bereits am 13. Dezember hat ein Spaziergänger einen furchtbaren Fund in Köln (NRW) gemacht. Der Rhein hatte eine männliche Wasserleiche ans Ufer in Köln-Flittard gespült.

Die Polizei steht seitdem vor einem Rätsel: Wer ist der unbekannte Mann? Um es zu lösen, wenden sich die Beamten nun mit Bildern und einer wichtigen Bitte an die Bevölkerung.

NRW: Wasserleiche am Rheinufer in Köln gefunden – Wer ist der unbekannte Mann?

Bisher ist völlig unklar, um wen es sich handelt. Fest steht bislang nur, dass der Leichnam bereits über einen längeren Zeitraum im Wasser im Raum NRW gelegen hat.

+++ Köln: Sorge um OB Henriette Reker – Sie liegt in der Klinik +++

Der dunkelhaarige Mann muss zwischen 20 und 40 Jahren alt sein, schätzen die Beamten. Er hat mehrere auffällige Merkmale am Körper.

------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

------------------------

Auf seinem Brustkorb sowie auf dem linken Arm befinden sich Narben, außerdem trägt er ein Tattoo mit dem Buchstaben „A“ auf dem linken Unterarm. Es ist nur wenige Zentimeter groß.

NRW: Kommt dir dieser Mann bekannt vor? Foto: Polizei Köln

Das Phantombild zeigt einen Mann mit einer Halbglatze, dunklem Haar und einem dunklen Bart.

NRW: Die Polizei Köln ermittelt die Identität des Mannes mit diesem Tattoo. Foto: Polizei Köln

Leiche in NRW gefunden: So erreichst du die Polizei

Kannst du der Polizei mit einem wichtigen Hinweis weiterhelfen? Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Hinweise auf die Identität oder vorige Aufenthaltsorte des Unbekannten.

------------------------

Mehr Themen aus NRW:

------------------------

Das Kriminalkommissariat der Polizei Köln erreichst du unter der Telefonnummer 0211/220-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (vh)