Laute Sirenen ertönen in ganz NRW – Anwohner sollten vorbereitet sein

Der bundesweite Warntag soll Menschen auf Notfälle vorbereiten. Doch viele empfinden Sirenen als unangenehm, manche bekommen sogar Angst. Vor allem der Ton vom Handy lässt den Puls steigen.

Deshalb ist es wichtig, dass der Warntag rechtzeitig angekündigt wird. Auch in NRW erwarten Bürger am Donnerstag (11. September) eine Probewarnung.

NRW testet Warnsysteme für Krisen

Der Warntag wird von Bund, Ländern und Kommunen veranstaltet. Am Donnerstag (11. September) startet um 11 Uhr eine Probewarnung. Warntexte werden über das Modulare Warnsystem des Bundes verteilt. Technologie wie Radio, das Cell-Broadcast-System oder Apps verbreitet die Warnung auch in NRW an verschiedene Geräte wie Smartphones, wie unter anderem „wa.de“ berichtet.

Die Probewarnung wird an Warnmultiplikatoren gesendet, die sie an Endgeräte weiterleiten. Diese Geräte alarmieren ihre Nutzer über laute Signale. Die Übertragung verzögert sich manchmal, sodass manche die Warnung erst gegen 11.15 Uhr empfangen. Apps wie Nina und Katwarn, die auch in NRW weit genutzt werden, spielen dabei eine zentrale Rolle.

Entwarnung und Auswertung: BBK prüft NRW-Ergebnisse

Warnungen in NRW erreichen auch Geräte ohne Apps über Cell Broadcast. Auch Sirenen und Lautsprecherwagen kommen hier infrage. Ab 11.45 Uhr wird die Entwarnung verschickt. Alle Kanäle, die davor gewarnt haben, geben diese Entwarnung ebenfalls aus. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) analysiert anschließend den Ablauf des Warntags.

Insgesamt soll der Test das System optimieren. Besonders NRW mit seiner Bevölkerungsdichte profitiert von solchen Übungen. So können mögliche Schwächen identifiziert und behoben werden. Der Warntag ist ein Schritt zur verbesserten Warnung vor Katastrophen in NRW und ganz Deutschland.

