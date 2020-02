NRW: Grusel-Fund an Schule! Polizei jagt Verdächtigen – und findet DAS!

Herne. Gruselige Entdeckung beim Einsatz der Polizei an einer Schule in NRW in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nach Abschluss der Ermittlungen waren sich die Beamten nicht sicher, ob ihr Fund mit dem Karneval in NRW in Verbindung steht oder womöglich doch eher mit Holloween.

Schließlich stießen die Einsatzkräfte in Wanne-Eickel kurz nach Mitternacht auf ein menschliches Skelett! Doch beginnen wir von vorn.

Grusel-Fund in NRW: Polizei jagt Verdächtigen an Schule in Herne

Die Leitstelle registrierte in der Nacht zunächst einen Alarm in der Gesamtschule Wanne-Eickel und schickte sofort einen Streifenwagen.

Dort stießen die Einsatzkräfte schnell auf eine verdächtige Person, die beim Anblick der Polizisten losrannte. Was er bei sich trug, warf er sofort weg, um nicht von den Beamten erwischt zu werden. Dabei handelte es sich um das Skelett.

Da kann einem schon einmal das Herz in die Hose rutschen. Doch schnell stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein echtes handelte. Stattdessen gehen die Beamten davon aus, dass es an der Schule im Biologieunterricht verwendet wird.

Ein Polizist posiert mit dem gefundenen Skelett. Foto: Polizei

Dieb auf der Flucht – Polizei bittet um Hilfe

Den mutmaßlichen Dieb des Schul-Skeletts konnten die Beamten nicht mehr stellen. Er hatte sich bereits aus dem Staub gemacht. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei.

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu dem Vorfall machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bochum unter der Nummer: 0234 / 909-8505 oder 0234 / 909-4441. (ak)