NRW: Wilde Orgien im Wald? Polizei traut ihren Augen nicht, als sie auf dieses Versteck stößt

In einem Wald in NRW fanden Beamte einen illegalen Party-Unterschlupf.

Da staunten die Ordnungshüter nicht schlecht, als sie in ein Waldstück in NRW gerufen wurden. Die Beamten entdeckten zahlreiche Verkehrschilder an einem selbstgebauten Unterschlupf - fernab der nächsten Straße.

Doch nicht nur die Verkehrsschilder sorgten für Erstaunen. Zahlreiche Hinweise deuteten auf illegale Party-Orgien in dem Waldstück hin. Jetzt ermittelt die Polizei.

NRW: Wilde Partyszenen im Wald? Polizei ermittelt

In der vergangenen Woche hatte das Ordnungsamt Hinweise zu dem versteckten Unterschlupf erhalten. 500 Meter entfernt von der nächsten asphaltierten Straße fanden sie einen regelrechten „Schilderwald im Wald“ vor. Unbekannte hatten sich dort ohne Genehmigung einen Unterschlupf gebaut und diesen „mit geklauten Verkehrsschildern, Leitpfosten und Wodka-Flaschen“, wie die Polizei mitteilte.

+++ NRW: Mieter verlässt nichtsahnend sein Haus – was plötzlich vor seiner Tür steht, kann er nicht fassen +++

Zahlreiche Wodkaflaschen dekorierten den Unterschlupf. Foto: Polizei Märkischer Kreis

Die Wodkaflaschen fanden sie lichterkettenartig aufgereiht an einem Holzbalken. Überdacht war der Unterschlupf provisorisch mit einem Holzkonstrukt, das durch eine Plane regenfest gemacht wurde. Sogar Stühle und Bänke hatten die Täter aufgestellt. Die Hinweise auf illegale Partys waren somit eindeutig.

Wurden in diesem Wald-Unterschlupf illegale Partys gefeiert? Foto: Polizei Märkischer Kreis

Die Behörden räumten „die Partymeile ab und die Polizeibeamten sicherten Spuren und schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls“, heißt es im Polizeibericht.

---------------

Top-News aus der Region:

---------------

Laut den Ermittlern könnte es sich bei den Verantwortlichen für das Party-Versteck um drei Täter handeln. Mitgefeiert haben, wie die zahlreichen leeren Wodka-Flaschen nahelegen, aber möglicherweise weitaus mehr Personen. Unter der Rufnummer 02354/9199-0 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

(the)