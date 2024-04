NRW-Wahrzeichen macht US-Amerikaner fassungslos – „Gibt es das immer noch?“

Der Weg über den „großen Teich“ ist ein weiter. Neben geografischen Unterschieden herrschen zwischen Amerika und Deutschland auch kulturelle Unterschiede. So sind Deutsche oft von amerikanischen Gewohnheiten überrascht, genauso wie es andersherum ebenso der Fall ist.

So auch dieses Mal, als ein US-Amerikaner das erste Mal auf ein NRW-Wahrzeichen stößt und absolut nicht glauben kann, was er dort zu sehen bekommt.

NRW-Wahrzeichen: US-Amerikaner völlig außer sich

Ryan Wass war völlig verdutzt, als er das erste Mal ein koloriertes Video der Wuppertaler Schwebebahn auf Youtube gesehen hat. „Amerika hat kaum Züge und Deutschland hat einen fu**ing fliegenden Zug?!“, so sein Kommentar zu dem Clip. Der Mann aus dem US-Bundesstaat Indiana ist Youtuber und reagiert regelmäßig online auf Videos, die das Leben in Deutschland zeigen.

+++ NRW-Restaurant schimpft über dieses Gäste-Verhalten – „Nicht angebracht“ +++

In diesem Fall waren es eben die Aufnahmen der Wuppertaler Schwebebahn. Und was den Youtuber daran am meisten überraschte war, dass diese Aufnahmen aus dem Jahre 1902 stammen. Der US-Amerikaner war völlig außer sich, dass Deutschland Anfang des 20. Jahrhundert schon so weit fortgeschritten war. Das konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen.

NRW-Wahrzeichen: „Ist das euer Ernst?

Wass nimmt die Zuschauer bei Youtube mit auf eine Reise mit der Wuppertaler Schwebebahn. Am Anfang wird die Schwebebahn-Fahrt aus der Perspektive des schwebenden Zuges gezeigt. Aus dieser Perspektive hat man einen tollen Blick auf die alten Straßen von Wuppertal. „Woah“, platzt es aus dem US-Amerikaner heraus.

Die Fahrt über bleibt Wass wie gebannt und ist total begeistert. „Ist das euer Ernst? Gibt es das immer noch?“, fragt der US-Amerikaner. Dass es diese Schwebbahn bereits vor über 100 Jahren gegeben haben soll, ist für Wass absolut unverständlich.

Mehr News:

Nicht alle Youtube-Zuschauer sind derart überrascht von dem Verkehrsmittel in Wuppertal. „Da ich in einer Stadt an der Grenze zu Wuppertal wohne und dort mehrere Jahre gearbeitet habe, bin ich immer mit der schwebenden Bahn zu meinem Arbeitsplatz gefahren. Keine Ampeln, keine Autofahrer, die keinen Führerschein besitzen sollten“, schreibt ein Nutzer in die Kommentare.

Nichtsdestotrotz ist die Schwebebahn in Wuppertal das Wahrzeichen der Stadt. Täglich fahren rund 80.000 Menschen mit dem Verkehrsmittel. Bereits im Jahr 1898 fand die erste Probefahrt der Schwebebahn statt. Für den US-Amerikaner einfach nur „futuristisch“.

Eins ist für Wass sicher: „Ich füge es auf die Liste der Dinge hinzu, die ich mir ansehen muss, wenn ich mal in Deutschland bin.“ Und wer weiß, vielleicht folgen dem Vorhaben auch noch viele weitere Menschen. Wuppertal würde sich sicher über ein paar amerikanische Touristen freuen.