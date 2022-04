NRW-Wahl: Wahl-O-Mat nicht online – DAS ist nun eine gute Alternative

Wieviel Geld bekommen unsere Volksvertreter im Landtag in Düsseldorf?

So viel verdient ein Landtagsabgeordneter und der Ministerpräsident

Der bekannte Wahl-O-Mat der Landeszentrale für politische Bildung lässt auf sich warten: Zur Landtagswahl in NRW geht das Tool erst am 21. April 2022 online. Wer aber jetzt schon Hilfe bei seiner Wahlentscheidung zur NRW-Wahl 2022 sucht, kann aber bereits eine attraktive Alternative nutzen.

Ähnlich wie der Wahl-O-Mat funktioniert auch der Sozial-O-Mat als Frage-und-Antwort-Tool und zeigt am Ende an, welche der Parteien, die zur NRW-Landtagswahl antreten, am besten zu dir passt.

NRW-Wahl: Wahl-O-Mat nicht online – DAS ist eine gute Alternative

Beim Sozial-O-Mat nehmen die Nutzer Stellung zu 20 sozialpolitischen Thesen, was etwa 5-10 Minuten Zeit in Anspruch nimmt. Die Wahlhilfe ist leicht zu steuern und man kommt schnell zu der interessanten persönlichen Auswertung.

Die wichtigsten Infos zur NRW-Landtagswahl 2022:

Am 15. Mai 2022 findet die NRW-Wahl statt.

2017 erreichte die schwarz-gelbe Koalition aus CDU und FDP die Mehrheit.

Armin Laschet löste Hannelore Kraft als Ministerpräsident ab. Im Oktober wurde sein Nachfolger Hendrik Wüst gewählt.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty will, dass Wüst direkt wieder aus der Düsseldorfer Staatskanzlei ausziehen muss.

Im Landtag sind aktuell fünf Fraktionen vertreten: CDU, SPD. FDP, Grüne und AfD.

Inhaltlich geht es beispielsweise um den Umgang mit Geflüchteten, sozialen Wohnungsbau, den Ausbau der Kinderbetreuung oder Armutsbekämpfung in NRW. Wer bei Thesen unschlüssig ist, kann sich über kleine konkrete Beispiele aus dem Alltag näher informieren.

Du kannst den Thesen entweder zustimmen, ihnen widersprechen oder, wenn du noch keine klare Position dazu hast, auf „neutral“ klicken. Es ist auch möglich Thesen ganz zu überspringen, wenn du dazu keine Meinung hat.

Der Sozial-O-Mat zur NRW-Wahl 2022 ist online. Foto: Screenshot sozial-o-mat-nrw.de, IMAGO / Panthermedia

Von den 29 Parteien, die bei der NRW-Wahl antreten, haben sich 23 beteiligt, darunter auch die großen Parteien, die aktuell im Landtag von Nordrhein-Westfalen vertreten sind (CDU, SPD, FDP, Grüne und AfD). Du kannst dir deine eigenen prozentualen Übereinstimmungen mit allen 23 Parteien anzeigen lassen – oder nur bestimmte auswählen, die für dich in Frage kommen.

Hier geht es zum Sozial-O-Mat zur NRW-Wahl 2022

Erstellt wurde der Sozial-O-Mat vom Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe, konzipiert und realisiert von Raufeld Medien. Hier kannst du ihn selbst ausprobieren!