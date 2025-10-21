Schrecklicher Unfall in NRW – 21-Jähriger stirbt

Tragischer Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen (21. Oktober 2025) in NRW. Ein 21-jähriger Fahrer aus Wachtendonk verunglückte gegen 7.40 Uhr auf der Wankumer Straße in Wachtendonk.

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 21-Jährige die Kontrolle über seinen 3er BMW. Der Unfall kostete dem jungen Mann das Leben.

Schwerer Unfall erschüttert NRW

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge geriet der Wagen geriet plötzlich nach rechts von der Straße ab. Dabei prallte das Auto frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann aus dem Fahrzeug herausgeschleudert. Sofort eilten Rettungskräfte zur Unfallstelle in Wachtendonk.

Trotz intensiver Bemühungen konnte der 21-Jährige nicht gerettet werden. Seine schweren Verletzungen waren so massiv, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden inzwischen vom polizeilichen Opferschutz informiert und intensiv betreut.

Für die Bergungsarbeiten sowie die Aufnahme des Unfalls musste der Abschnitt der Wankumer Straße in Wachtendonk voll gesperrt werden. In den frühen Nachmittagsstunden konnte die Straße wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.