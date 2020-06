NRW: Forscher in Sorge – droht HIER ein Vulkanausbruch?

Forscher haben neue beunruhigende Erkenntnis über den Vulkanismus in NRW! Droht bald ein Vulkan-Ausbruch in der Eifel?

Brodelt es etwa schon unter der Erde in der Eifel in NRW? Der Frage gingen Forscher in einer Studie nach. Das Ergebnis: Der Eifel-Vulkan ist noch aktiv.

NRW: Forscher wegen Eifel-Vulkan beunruhigt

Knapp 13.000 Jahre liegt der letzte Vulkanausbruch in der Eifel laut Forscher zurück. Er soll eine Wucht gehabt haben wie der philippinische Vulkan Pinatubo im Jahr 1991. Fünf Milliarden Kubikmeter Asche und Staub wurden damals in die Luft katapultiert!

Im „Geophysical Journal International“ berichten Wissenschaftler bereits, dass sich in den Tiefen der Eifel, rund 50 Kilometer unterhalb, Magma ansammle.

Forscher mit beunruhigenden Vulkan-Erkenntnissen in NRW. (Symbolbild) Foto: imago images / Hans Blossey

Vulkanausbruch in der Eifel?

In einer Studie konnten US-Wissenschaftler nun Bewegungen unter der Erdoberfläche der Eifel belegen. Die Messdaten von Tausenden von GPS-Antennen in Westeuropa aus über 20 Jahren wurden dafür ausgewertet.

Die Forscher konnten feststellen, dass sich der Boden der Eifel hebt und sich horizontal auseinander bewegt, so als ob etwas von unten nach oben drückt. Zwar nur ganz wenig, um einen Millimeter pro Jahr, aber schon seit längerem.

Doch was bedeutet das genau?

Die ausgewerteten Messdaten sind neue Beweise dafür, dass der Vulkanismus in der Eifelregion noch aktiv ist.

„Die Eifel ist die einzige Region in der Studie, in der die Bodenbewegung signifikant größer als erwartet war“, erklärt Corné Kreemer von der University of Nevada in Reno.

Ein Vulkanausbruch in der Eifel liegt Tausende Jahre zurück. Foto: imago images / Wolfgang Zwanzger

Die Bewegungen der Erdoberfläche könnten durch aufsteigendes Gesteinsmaterial verursacht werden. Aber einen baldigen Ausbruch befürchten die Forscher nicht.

--------------

Die Eifel:

deutscher Teil eines Mittelgebirges

Fläche von über 5.300 Quadratkilometern

liegt zwischen Aachen, Trier und Koblenz

seit 2004 stehen Teile der Nordeifel unter Naturschutz

letzter Vulkanausbruch vor 13.000 Jahren

---------------

Magmavorkommen unter der Erde

Erst Anfang 2019 hatten deutsche Forscher ein aktives vulkanisches System in der Eifelregion belegt. Sie stellten unter dem Laacher See acht Serien von niederfrequenten Erdbeben in einer Tiefe von 10 bis 45 Kilometern fest.

Forscher sind damit beschäftigt das Magmarvorkommen zu kartieren. Dies sei jedoch eine Herausforderung. Das sei jedoch die Voraussetzung, um das Ausmaß einer vulkanischen Gefährdung beurteilen zu können.

Die Messungen in der Eifel müssten weiter ausgebaut werden, sagt auch Thomas Dreher vom rheinland-pfälzischen Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz.

Keine Gefährdung eines Vulkan-Ausbruchs in den nächsten Tausend Jahren

Eine Gefährdung durch einen Ausbruch sehe er „auch in den nächsten 1000 Jahren nicht“. (mia/dpa)