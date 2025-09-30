Pendler-Ärger in NRW: Nach Deutschlandticket-Erhöhung – auch VRR-Tickets werden teurer

Angefangen bei 49 Euro pro Monat im Jahr 2023 war das Deutschlandticket für viele das ultimative Angebot. Doch mittlerweile haben sich die Kosten für das bundesweite Abo-Ticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr deutlich erhöht.

Und mit der Preiserhöhung ist wohl noch nicht Schluss: Auch in NRW steigen die Kosten für die Tickets.

Preiserhöhung in NRW: VRR-Tickets werden teurer

Bei der Einführung kostet das Ticket noch 49 Euro, bald müssen Kunden jedoch 63 Euro pro Monat zahlen. Viele haben aufgrund dessen ihr DB-Abo gekündigt und bevorzugen die Tickets ihrer Kommune. Doch nun steigen auch die Preise der VRR-Angebote, wie ein Pressesprecher gegenüber DER WESTEN mitteilte. Denn es haben „VRR-Abstimmungsgespräche zu möglichen Preismaßnahmen für das kommende Jahr“ stattgefunden – und die Ergebnisse werden den Pendlern teuer zu stehen kommen.

Und nicht nur das, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) krempelt auch sein Tarifsystem um – und das dürfte für viele Pendler und Gelegenheitsfahrer eine echte Erleichterung sein. Was ändert sich konkret?

Tarif-Gebiete ändern sich

Bislang war der Bereich um Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal jeweils in zwei Tarif-Gebiete aufgeteilt. Doch ab 2026 wird jede dieser Städte zu einem einzigen, einheitlichen Tarifgebiet. Auch der Rest des VRR-Gebiets wird neu sortiert: Im Niederrhein und Teilen des Ruhrgebiets werden die Tarifgrenzen neu gezogen – und zwar nicht mehr nach Verwaltungsgrenzen, sondern entlang tatsächlicher Verkehrsströme.

Mit der Reform wird außerdem das alte Wabensystem abgeschafft – inklusive des sogenannten Zwei-Waben-Tarifs. Parallel zur inhaltlichen Reform gibt es auch eine Preisanpassung: Ab dem 1. Januar 2026 steigen die Ticketpreise im VRR durchschnittlich um 4,9 Prozent.

Preise im Überblick

Das heißt also, dass das Einzelticket der Preisstufe A künftig 3,80 Euro kosten wird. Im Vergleich: Derzeit kann man dieses Ticket für 3,60 Euro kaufen. Wer lieber im Viererpack kauft, zahlt ab 2026 für das 4erTicket für Erwachsene in der Preisstufe A dann 15,20 Euro (aktuell: 14,40 Euro). Auch beim FahrradTicket gibt’s eine Anpassung: Der Preis steigt von derzeit 4,10 Euro auf künftig 4,60 Euro.

Hier findest du weitere Ticket-Preise für 2026 im Übersicht:

Ticket PST A PST B PST C EinzelTicket Kinder 2,10 2,10 2,10 24-Ticket Einzeln 7,60 15,60 38,40 SozialTicket 49,90 – – SemesterTicket FH/Uni SS 2026 32,41 32,41 32,41 Schulträger VRR 60,75 92,70 128.70 ZusatzTicket 4,60 4,60 4,60 Fahrrad Monatsticket 35,12 35,12 35,12 FirmenTicket 100 61,40 89,10 143,30

Hauptgründe sind gestiegene Kosten für Personal, Energie und die Umstellung auf umweltfreundlichere Antriebe. Auch die Mobilitätswende insgesamt schlägt finanziell zu Buche.

Unterm Strich bringt die Reform mehr Übersicht, weniger Tarifchaos – und damit eine kleine Entlastung im Alltag vieler Pendler. Klar, die Preise steigen leicht, aber dafür wird das Ticket-System endlich einfacher und nachvollziehbarer.