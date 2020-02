NRW: Vorfall bei Kino-Vorführung! Kinder angegriffen – Film abgebrochen

In einem Kino in NRW wurden Kinder angegriffen. Männer fühlten sich gestört.

Lünen. Skurriler Vorfall in einem Kino in Lünen (NRW)!

In dem Lichtspielhaus musste am 13. Februar die Vorführung des Films „Sonic – The Hedgedog“ abgebrochen werden, weil Jugendliche oder junge Männer auf Kinder losgegangen sein sollen.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, hatten sich die beiden Kinobesucher aus NRW von den zehnjährigen, Popcorn essenden Kindern gestört gefühlt.

NRW: Kinobesucher gehen auf Kinder los – Popcorn-Eimer auf dem Kopf

Einer der Männer stand auf und nahm einen großen Popcorn-Becher und stülpte ihm einem Kind auf den Kopf. Die Eltern griffen ein.

Mitarbeiter des Kinos riefen ihren Chef, der die Vorstellung daraufhin abbrach. Die beiden Männer hätten ihm gegenüber angegeben, große „Sonic“-Fans zu sein und hätten sich schon lange auf den Animations-Spielfilm gefreut, erklärt er gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Am Ende wurde sogar die Polizei wegen des Streits alarmiert. Allerdings wurde von den Beamten kein straftrechtliches Vergehen aufgenommen und auch die Eltern hätten bislang keine Anzeige erstattet, erklärte eine Sprecherin der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN.

„Sonic“ auf Platz 1 in den deutschen Kinocharts

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, am Ende konnte der Streit geschlichtet werden.

„Sonic“ ist ein blauer Igel und ursprünglich eine Figur aus einem Computerspiel einer Reihe, die 1991 startete. Seit Februar ist ein Animations-Spielfilm mit Jim Carrey im Kino. Der Film steht derzeit auf Platz 1 in den deutschen Kinocharts. (jg)