NRW: Vonovia erhöht die Miete – Bewohner verzweifelt! „Von irgendwas muss ich ja auch leben“

Witten. Immer wieder kommt es zum Streit zwischen dem Wohnungsriesen Vonovia und seinen Mietern. Nun ist ein Fall aus NRW vor dem Amtsgericht gelandet. Davon berichtet die WAZ.

Das ist passiert: Seyhan Korkmaz wohnt mit seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern in einer Wohnung an der Schulze-Dietrich-Straße in Witten (NRW). 530 Euro Miete musste der 38-Jährige für die 3,5-Zimmer-Wohnung bezahlen.

NRW: Mieterstreit mit Wohnungsriese Vonovia

Im Jahr 2017 tauschte Vonovia die Heizanlage aus, dämmte die Fassaden und erhöhte die Miete Anfang 2018 um 121 Euro. „Von irgendwas muss ich ja auch noch leben“, klagt der Mann aus Witten.

Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

+++ Bochum: Mann entdeckt DIESES Schild in der Stadt – „Das ist Bochums erste ...“ +++

Er nahm Kontakt zum Mieterverein auf und kam der Zahlung auf deren Anraten einige Monate nicht nach, so die WAZ.

-----------

Das ist Vonovia:

Vonovia ist ein Immobilienkonzern

der Sitz ist in Bochum

er wurde 2001 gegründet

dem Unternehmen gehören mehr als 400.000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich

-----------

+++ Frau steigt in Köln in Straßenbahn ein – dann folgen gleich mehrere Schreckensmomente +++

Auch der Forderung nach Nachzahlung der Betriebskostennachzahlung kam er nicht nach - weil Vonovia ihm verweigerte, die Belege für die Kosten einzusehen. Knut Unger vom Mieterverein Witten: „Wir müssen die tatsächlichen Kosten sehen und nachvollziehen können.“

----------

Weitere News aus der Region:

Kölnerin sahnt dicken Lotto-Gewinn ab – dann macht sie einen gravierenden Fehler

Shopping-News! HIER soll es bald eines der größten Outlet-Centers Deutschlands geben

Dramatischer Einsatz am Hauptbahnhof Hagen! Feuer überrascht Familien mit Kindern – zahlreiche Verletzte

----------

Rechtsstreit landet vor Amtsgericht

Unter Vorbehalt überwies Seyhan Korkmaz das Geld für die Mieterhöhung doch schließlich, klagte aber gegen den Wohnungsriesen, der mit einer Gegenklage reagierte.

+++ Gelsenkirchen: Die umstrittene Lenin-Statue steht - und SO sieht sie aus +++

Seit Donnerstag beschäftigt sich das Amtsgericht mit dem Fall. Das Ergebnis vom Donnerstag und warum Unger den Rechtsstreit als Pilotprozess bezeichnet, kannst du bei der WAZ nachlesen. (cs)