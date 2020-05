NRW: Autofahrer rast gegen Baum – und lässt schwer verletzten Beifahrer (23) zurück! Hubschrauber-Einsatz

Nach einem Unfall in NRW setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. (Symbolbild)

Voerde. Ein lauter Knall hat einen Mann (56) aus Voerde (NRW) am frühen Samstagmorgen aufgeschreckt. Als der 56-Jährige gegen 4.47 Uhr in seine Einfahrt an der Frankfurter Straße schaute, erkannte er die Ursache.

Ein Auto war gegen einen Baum in einem angrenzenden Waldstück in NRW gerast. Der Zeuge konnte den Autofahrer noch sehen. Doch bevor die Polizei am Unfallort auftauchen konnte, war er spurlos verschwunden. Seinen Beifahrer (23) ließ der Unbekannte schwer verletzt zurück.

NRW: Autofahrer lässt schwer verletzten Beifahrer zurück

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Unfallfahrer mit seinem Auto aus Dinslaken in Richtung Voerde unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Ahrstraße kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Wagen raste in das Waldstück und krachte dort gegen einen Baum. Der 23-jährige Beifahrer aus Dinslaken wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Die Feuerwehr musste ihn befreien und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestehe derzeit keine Lebensgefahr.

Polizei jagt Flüchtigen mit Hubschrauber

Derweil machte sich die Polizei auf die Suche nach dem flüchtigen Autofahrer. Dazu setzten die Beamten unter anderem einen Hubschrauber ein.

Doch auch die Unterstützung brachte keinen Erfolg. Der Fahrer konnte bislang nicht gefunden werden. Auch gibt es bislang keine Hinweise darauf, wer hinter dem Steuer gesessen haben könnte. Du kannst bei der Suche nach dem Flüchtigen helfen? Dann melde dich bitte bei der Polizei in Voerde unter der Nummer: 02855-96380.

Das schwer beschädigte Auto wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (ak)