NRW: Brand in Altenheim! Feuerwehr muss komplette Einrichtung evakuieren

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen bei einem Altenheim-Brand in Voerde (NRW) im Einsat.

Voerde. In Voerde (NRW) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer im Altenheim St. Christopherus ausgebrochen.

Die Feuerwehr musste das komplette Gebäude im Stadtteil Friedrichsfeld evakuieren. Mittlerweile ist der Brand in dem Altenheim in Voerde (NRW) gelöscht.

NRW: Brand in Voerder Altenheim – Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Gegen 3.45 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Der Dachstuhl des Altenheims stehe in Flammen. Sofort eilten zahlreiche Rettungskräfte zum Einsatzort an der Wilhemstraße in Voerde.

Die Feuerwehr stand vor einer Mammutaufgabe. 79 teils bettlägrige Bewohner mussten evakuiert und mit Bussen vom Einsatzort in Sicherheit gebracht werden. Die Zahl wurde nach oben korrigiert. Zuerst war von 75 Senioren die Rede.

Die gute Nachricht: „Bisher haben wir noch keine Verletzten“, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Diese Angaben wurden später bestätigt. Der Brand ist also glimpflich ausgegangen.

Feuer in NRW-Altenheim – Polizei ermittelt

Die Feuerwher konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Mittlerweile sind die Flammen gelöscht. Allerdings ist das Gebäude nach dem Feuer unbewohnbar.

Heimleitung und Stadt müssen die Unterbringung der Senioren in andere Einrichtungen organisieren - keine leichte Aufgabe in Zeiten von Corona.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch zur Schadenshöhe gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen. (ak mit dpa)