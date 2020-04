NRW: Am Montagvormittag ist ein 33-Jähriger aus einer Psychiatrie in Viersen Süchteln ausgebrochen. Der Mann ist zweifelsohne gefährlich.

NRW: 33-Jähriger aus Psychiatrie entkommen – Festnahme am Abend!

Puh, jetzt kann man wieder kräftig durchatmen!

Am Montag ist ein Insasse (33) aus einer Psychiatrie in Viersen-Süchteln (NRW) ausgebrochen, die Polizei hat nach dem gefährlichen Mann gesucht. Er ist wegen Totschlags in der Klinik untergebracht.

NRW: Gesuchter am Abend festgenommen

Am späten Montagabend dann aber die Entwarnung: Er wurde gefunden! Laut Polizei hatte er sich im Ortsbereich Neuwied aufgehalten und sich ohne Gegenwehr festnehmen lassen.

Rückblick: Der Mann ist am Montag gegen 11.15 Uhr über den etwa 3,5 Meter hohen Gartenzaun geklettert und zu Fuß geflüchtet. Daraufhin hat die Polizei eine Fahndung eingeleitet, auch ein Polizeihund ist zum Einsatz gekommen – zunächst ohne Erfolg.

Die Polizei hat deshalb die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Der Zugriff ist dann am frühen Abend erfolgt. (nk/mg)