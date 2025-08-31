NRW-Haus mit 1.400-Quadratmeter-Grundstück wird versteigert – für nur 15.000 Euro?

In NRW steht bald eine große Versteigerung an – und das zu einem scheinbar unglaublich niedrigen Preis. Das Grundstück ist 1.400 Quadratmeter groß und wird mit einem Mindestgebot von nur 15.000 Euro versteigert. Aber wie kann es sein, dass die Immobilie für einen solch geringen Preis angeboten wird?

Bei dem Grundstück handelt es sich um die ehemalige Wetterwarte im Stadtpark von Aachen. Das Gebäude wurde in den Jahren 1949/50 erbaut, und zwar auf den Grundmauern eines Observatoriums, das im Krieg zerstört wurde. Neben dem Haupthaus gibt es auch ein Nebenhaus aus den 1970er-Jahren. Das Gebäude befindet sich jedoch in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand.

Stadt Aachen lehnte Nutzungsanfragen ab

Derzeit gehört die ehemalige Wetterwarte in NRW noch der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Auf Plattformen wie Immobilienscout wird das Grundstück nun über die Deutsche Grundstücksauktionen AG in Berlin angeboten. In der Beschreibung des Grundstücks wird auch offen zugegeben, warum der Preis der Immobilie so niedrig ist.

+++ Tierheim Essen zeigt erschreckende Katzen-Bilder – „Ohne Worte“ +++

Die zukünftige Nutzung der Immobilie ist ungewiss. In der Objektbeschreibung auf „ImmoScout24“ heißt es, dass man „keine Aussage zur zukünftigen Nutzung des Objekts oder Grundstücks“ machen kann. Die Wetterwarte gilt nämlich nicht als Baugrundstück – das Baurecht ist im Jahr 2011 entfallen. Bereits 2017 wurde angefragt, ob das Grundstück für eine kulturelle Einrichtung, eine Kindertagesstätte oder eine gastronomische Nutzung infrage käme. Die Stadt Aachen lehnte jedoch diese Nachnutzungsanfragen ab.

+++ Traditionsgeschäft in Bochum schließt für immer – heftig, was die Inhaber erzählen +++

NRW: Stadtpark steht unter Denkmalschutz

Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Grünfläche ausgewiesen, wie in der Objektbeschreibung auf „ImmoScout24“ angegeben wird. Auch die frühere Sondernutzung als Wetterwarte ist mittlerweile entfallen. Jegliche neue Nutzung muss individuell geprüft und durch die Stadt Aachen genehmigt werden.

Darüber hinaus kann man nicht garantieren, dass ein Strom-, Wasser- oder Abwasseranschluss auf dem Gelände überhaupt möglich ist. Zwar ist die ehemalige Wetterwarte selbst nicht denkmalgeschützt, sie liegt jedoch im Stadtpark von Aachen, der unter Denkmalschutz steht.

Mehr Themen:

Am 25. September findet die Auktion in Berlin statt, wie „t-online“ berichtet. Wer mitbieten möchte, kann dies vor Ort, aber auch telefonisch, schriftlich oder online tun. Das Auktionshaus empfiehlt allen Interessierten, sich jedoch vorab bei der Stadt Aachen über die planungs- und bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Grundstücks zu informieren.