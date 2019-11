NRW: Rätselhafter Vermisstenfall in Voerde: Jessica sucht ihren verschwundenen Bruder (22) – „Nick, wir vermissen dich!“

Voerde. „Wir vermissen dich und machen uns große Sorgen um dich“, sagt Jessica Stolz aus Voerde am Niederrhein (NRW). Ihre Stimme stockt, sie ist den Tränen nah. Kein Wunder: die 27-Jährige kämpft darum, ihren Bruder zu finden.

Seit dem 28. September 2019 fehlt von Nick Stolz (22) jede Spur. Sein Verschwinden wirft viele Fragen auf. Warum verschenkte er 10.000 Euro und sein Auto an eine „flüchtige Bekannte“ in Aachen? Warum buchte der Student mit Flugangst Tickets nach Südeuropa? Und vor allem - wo ist Nick?

Voerde/NRW: Jessica sucht ihren Bruder - wo ist Nick Stolz?

Nick sei ein schüchterner junger Mann gewesen, sagt seine große Schwester. Sein Verschwinden bringt die Familie an die psychische Belastungsgrenze. Foto: privat

„Ich habe mein Zimmer neben seinem Zimmer. Ich bin morgens immer rüber, habe 'Hi' gesagt, wir haben zusammen Fernsehen geschaut“, erzählt seine Schwester. Seit seinem Verschwinden ist alles anders. „Es fühlt sich komisch an“, sagt sie. Die Ungewissheit werde von Tag zu Tag unerträglicher.

Statt in die Uni fährt Nick nach Aachen und verschenkt all sein Hab und Gut

Am 28. September, es ist ein Samstag, verlässt Nick gegen 9.45 Uhr morgens das Haus seiner Eltern, in dem er mit seiner Schwester lebt. Doch statt in die Uni fährt er ins 140 Kilometer entfernte Aachen. Hier im Stadtteil Burtscheid parkt er sein Auto, legt ein Paket vor eine Haustür, klingelt und verschwindet.

In dem Paket befinden sich 10.000 Euro in bar, die Papiere und Schlüssel für sein Wagen, ein Laptop, eine Spielekonsole und ein Brief. Darin heißt es: „Hallo Vicky (Name geändert), sehe es als Geschenk. Du bist eine wundervolle Frau. Mach's gut.“

Letzter Kontakt vor zwei Jahren

Merkwürdig: Vicky erklärt der Polizei, Nick das letzte Mal vor zwei oder mehr Jahren gesehen zu haben. Die beiden kannten sich offenbar vom Trampolinsport, den Nick vor einer Verletzung leidenschaftlich ausgeübt hat.

Jessica Stolz erfährt von der Polizei, dass Nick offenbar einmal bei der Studentin übernachtet hat. „Sie sollen eine Pyjamaparty gefeiert haben. Dort ist aber nichts gelaufen, es war auch noch eine Freundin von Vicky dabei“, so Jessica.

Wo ist Nick Peter Stolz? Foto: privat

Immer wieder sind Jessica, Freunde und Familie in den letzten Wochen nach Aachen gefahren, haben nach Spuren gesucht. „Auch Leute, die wir gar nicht kannten, haben uns geholfen“, erzählt sie. Die Suche bringt die Familie an die physische und finanzielle Belastungsgrenze. Gerne würde Familie Stolz einen Privatermittler engagieren, doch dazu fehlen ihnen derzeit die finanziellen Mittel.

Nick buchte Flugtickets - aber stieg er auch in den Flieger?

Inzwischen hat die Familie immerhin herausgefunden, dass Nick Flugtickets nach Südeuropa gebucht hat. Jessica hatte sich in Nicks E-Mail-Account gehackt. Eine Person soll tatsächlich in den Flieger gestiegen sein, erfährt Jessica bei der Airline. Sie hat Zweifel, dass es sich dabei um Nick handelte. „Nick hatte Flugangst, ist in seinem Leben noch nie geflogen.“ Auch dass die Person, die in den Flieger stieg, noch 25 Kilo Übergepäck dabei hatte, passt nicht ins Bild.

Nick sei ein ruhiger, schüchterner junger Mann gewesen, erzählt seine große Schwester. Auch seinen Job kündigte er zum 30. August.

Nick Stolz mit seinem Patenkind. Seit 28. September fehlt von dem 22-jährigen Studenten jede Spur. Foto: privat

Jessica glaubt inzwischen nicht mehr an ein geplantes Verschwinden. „Ich habe das Gefühl, dass er schnell hier weg musste.“ Die Flugtickets habe er erst zwei Tage vor seinem Verschwinden gebucht. „Vorher waren wir noch bei seinem Patenkind. Da war Nick ganz normal wie immer drauf“, so seine Schwester Jessica.

Eine Jacke dieser Art soll Nick bei seinem Verschwinden getragen haben. Foto: Polizei Wesel So wird Nick Stolz beschrieben

Nick Peter Stolz ist 22 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dunkelblond und schlank. Er ist Brillenträger. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Nick eine auffällige rot-orange Jacke und Jeans.