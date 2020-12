NRW: Mädchen (16) wollte vor Tagen nach Düsseldorf reisen – seitdem fehlt jede Spur von ihr

Wo ist Esma B. (16)?

Die Polizei Köln (NRW) fahndet gemeinsam mit der Polizei in Mittelhessen nach der vermissten 16-Jährigen. Sie wurde am 4. Dezember als vermisst gemeldet und zuletzt am Kölner Hauptbahnhof gesehen. Sie soll sich auf dem Weg nach Düsseldorf befunden haben. In der NRW-Landeshauptstadt gibt es bislang jedoch keine Spur von der Jugendlichen.

NRW-Polizei sucht gemeinsam mit hessischen Kollegen nach vermisster Esma B.

Esma kommt aus dem hessischen Karben, wurde aber zuletzt in NRW gesehen. Deswegen hat auch die Polizei Köln Ermittlungen aufgenommen. Die Behörden bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach Esma.

----------------------------

Das ist die Stadt Düsseldorf:

erhielt 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

----------------------------

Dazu wurde neben einem Fahndungsfoto auch eine Personenbeschreibung der Teenagerin veröffentlicht.

Die vermisste Esma B. (16) aus Karben. Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

So sieht die 16-Jährige aus:

schlanke Statur

etwa 1,60 Meter groß

blau-grüne Augen und längere schwarze Haare

vermutlich bekleidet mit einer beigen Jacke, Bluejeans und weißen Turnschuhen

auch eine schwarze Tasche trug sie bei ihrem Verschwinden bei sich

----------------------------

Mehr aus NRW:

Lidl in NRW: Frau (38) will im Discounter einkaufen – und sorgt für Polizeieinsatz

NRW: Wolf-Sichtung mitten im Ruhrgebiet! Mann streift durch Wald – plötzlich steht er dem Raubtier gegenüber

NRW: Spaziergänger findet Leiche in Wald – jetzt hat die Polizei einen schrecklichen Verdacht

----------------------------

Falls du Esma gesehen hast oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kannst, melde dich bitte bei der Polizei in Friedberg. Die Ermittler erreichst du unter der Telefonnummer 06031 6010.