Ausbildungsproblem in NRW? Immer mehr Leute ziehen weg – Experte wird deutlich

In NRW geht die Bevölkerungszahl in den kommenden Jahrzehnten deutlich zurück, vor allem in ländlichen Regionen. Laut aktueller Prognose des Statistischen Landesamtes verliert das Bundesland bis 2050 rund 460.000 Einwohner – ein Minus von 2,6 Prozent. Bis 2070 könnte die Zahl sogar auf 16,95 Millionen sinken.

Damit verbunden sehen Experten schon jetzt ein Ausbildungsproblem auf NRW zukommen.

Ländliche Regionen in NRW besonders betroffen

Der größte Bevölkerungsrückgang wird vor allem im Sauerland und Ostwestfalen erwartet. Besonders betroffen sind der Märkische Kreis (minus 12,5 Prozent), der Kreis Olpe (minus 12,3 Prozent) sowie der Hochsauerlandkreis (minus 9,6 Prozent). Auch im Kreis Höxter wird ein Minus von 9,3 Prozent prognostiziert.

Ein weiteres Problem: Die Bevölkerung dort wird immer älter. Im Kreis Höxter liegt das Durchschnittsalter laut Statistik heute bei 46 Jahren. Bis 2050 dürfte es auf fast 49 steigen und damit sogar über dem Landesdurchschnitt liegen. Ähnliche Altersentwicklungen zeichnen sich auch in anderen ländlichen Regionen NRWs ab.

IHK fordert Maßnahmen für ländliches NRW

Für die Industrie- und Handelskammer im Sauerland ist diese Entwicklung keine Überraschung. Der demografische Wandel sei ein seit Langem bekanntes Problem. „Das Thema Ausbildung darf nicht aus dem Fokus geraten“, mahnt Jörg Nolte, Hauptgeschäftsführer der IHK Arnsberg. „Die Fachkräfte, die wir heute hier nicht ausbilden, die werden morgen nicht in der Region bleiben. Das heißt: Wenn die einmal abgewandert sind, dann sind die weg.“

Allerdings gibt es auch Lichtblicke: Zehn Städte und Kreise in NRW könnten durch Zuzug ihre Bevölkerungszahlen steigern. Dazu gehören Mönchengladbach (plus 4,3 Prozent), Münster (plus 2,4) oder Düsseldorf (plus 1,5). Auch in Bonn, Bielefeld und den Kreisen Heinsberg, Kleve, Düren, Euskirchen und Steinfurt erwarten Statistiker leichtes Wachstum.

Für weite Teile NRWs bleibt die Prognose jedoch düster. Vor allem strukturschwache, ländliche Regionen könnten in den kommenden Jahrzehnten stark an Bevölkerung verlieren.