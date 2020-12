NRW: Verkehrsbetriebe einigen sich auf neues Ticket – SO sollst du bald Bus- und Bahnfahren können

NRW. Die NRW-Verkehrsbetriebe und das Land NRW haben sich am Mittwoch auf ein neues Ticket für den Nahverkehr geeinigt. Dieses soll im nächsten Jahr eingeführt werden.

Was das für ein Ticket ist, und wie du bald Bus- und Bahnfahren kannst, erfährst du hier.

NRW: Verkehrsbetriebe und Land einigen sich auf neues Ticket

„So einfach wie nie zu vor“ - Das erklärt das NRW-Verkehrsministerium, welches den Beschluss über das neue NRW-Ticket am Mittwoch vorgestellt hat. Demnach einigten sich der Aachener Verkehrsverbund, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, der Verkehrsverbund Rhein-Sieg, die WestfalenTarif GmbH, der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe und das Verkehrsministerium NRW auf den sogenannten eTarif NRW.

Das neue Ticket soll damit einheitlich für die Verkehrsbetriebe gelten und so das Bus- und Bahnfahren über die Grenzen der regionalen Verkehrsverbünde in NRW hinweg einfacher machen. Verkehrsminister Henrik Wüst erklärt dazu: „Mit dem eTarif NRW wird Bus- und Bahnfahren flexibler, kundenfreundlicher und einfacher. Grenzenlos einfach! Denn im neuen eTarif NRW kennt Mobilität keine Tarifgrenzen mehr. Mit dem verbundübergreifenden, landesweiten eTarif machen wir es den Fahrgästen so leicht wie möglich, Bus und Bahn zu nutzen.“

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Denn, wie der Name schon vermuten lässt, soll es sich um ein elektronisches Ticket handeln, das Fahrgäste über ihr Smartphone nutzen sollen. Der Nutzer kaufe das Ticket beim Einsteigen, berechnet werde der Preis dann nach dem Aussteigen mit einem Grundpreis und den Luftlinienkilometern zwischen Start und Ziel. Der maximale Preis soll dabei 30 Euro in 24 Stunden sein. Weiter argumentierte Wüst: „Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung und machen den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen noch besser.“ Dank des grenzüberschreitenden Tarifes sollen Kenntnisse über die einzelnen Tarife in NRW nicht mehr nötig sein, um ein Ticket zu kaufen.

NRW: Die Verkehrsbetriebe und das Land wollen ein elektronisches Ticket herausbringen. Foto: dpa

Ticket kommt Ende 2021

Das Land NRW will die Verkehrsbetriebe mit 100 Millionen Euro bis 2031 fördern. Allerdings müssen sich Fahrgäste noch ein wenig gedulden, bis der eTarif NRW verfügbar sein wird. Denn spätestens Ende 2021 soll es das Ticket geben.

Bis dahin müssen die einzelnen Verbünde die Preise noch berechnen. So können beispielsweise VRS und VRR noch nicht sagen, was eine Fahrt zwischen Köln und Düsseldorf mit dem neuen Tarif kosten wird. Zudem müssen noch Apps entwickelt und technische Voraussetzungen geschaffen werden.