NRW-Stadt zählt die meisten Verkehrssünder – es ist nicht Gelsenkirchen

NRW ist laut einem neuen Ranking die Hochburg der Verkehrsraudis in Deutschland. Wie Verivox mitteilt, sammeln Autofahrer im Westen bis zu 15 Prozent häufiger Punkte in Flensburg als die Fahrer im Rest der Bundesrepublik.

Für sein Ranking hat sich Verivox die 100 Pkw-Modelle von rund 30 Marken angeschaut, die in den letzten zwei Jahren am häufigsten über das Portal versichert wurden. Anschließend hat man die bestehenden Punkte im Flensburger Fahreignungsregister anonymisiert ausgewertet.

Und dabei hat sich eine Stadt in NRW besonders hervorgetan…

NRW-Stadt mit den meisten Verkehrssündern

Es sind keine Ruhrpott-Städte wie Gelsenkirchen (immerhin Platz 4) oder Dortmund. Es ist auch nicht die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf. Nein – die Punkte-Hauptstadt im Westen ist tatsächlich Köln! In keiner anderen deutschen Großstadt konnte Verivox einen höheren Anteil an Punktesündern ausmachen.

In der Domstadt bekommen Autofahrer 58 Prozent häufiger Punkte in Flensburg als der Durchschnitt aller (!) Autofahrer in ganz Deutschland. Offenbar haben die Verkehrsteilnehmer in Köln sehr viel Lust auf Risiko – oder nehmen es mit den Verkehrsregeln einfach nicht sonderlich genau.

Audi-Fahrer besonders auffällig

Auch interessant: Bestimmte Automarken tauchen häufiger im Flensburg-Ranking auf. Da Vergehen im Straßenverkehr häufig mit überhöhter Geschwindigkeit zusammenhängen, erstaunt es nicht, dass Sportwagen häufiger mit Punkten bestraft werden, als andere Modelle.

Ganz vorne: Der Audi A5. Wer dieses Auto fährt, hat laut Verivox-Rangliste 87 Prozent häufiger den ein oder anderen Punkt in Flensburg als Fahrer anderer Autos. „Einige Fahrzeugtypen sprechen eine besonders sportlich orientierte Zielgruppe an – und das zeigt sich dann auch im Fahrverhalten“, so Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. „Aber nicht allein das Modell entscheidet: Wer viele Kilometer fährt, hat schlicht ein höheres Risiko, Fehler zu machen – und genau das sehen wir auch in unseren Daten.“