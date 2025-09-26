Vergewaltigung auf offener Straße in NRW – Opfer war nur zu Besuch in der Stadt

Was für ein Horror! In der Nacht zu Mittwoch (24. September) soll ein 22-jähriger Mann eine Frau aus der Oberpfalz auf offener Straße in Köln (NRW) vergewaltigt haben.

Doch mithilfe von Kameraaufnahmen konnte die Polizei den Verdächtigen schnell identifizieren und ihn kurz darauf am Kölner Hauptbahnhof festnehmen. Er ist den Beamten längst bekannt.

Vergewaltigung an belebten Platz in NRW

Kurz nach Mitternacht am Mittwoch (24. September) soll der 22-jährige Mann die Frau gegen ihren Willen hinter einen Container gezogen und dort sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, wie das Polizeipräsidium Köln in einer Presseerklärung mitteilt. Das Ganze soll sich am bekannten Ebertplatz zugetragen haben.

Der Polizei gelang es, den Tatverdächtigen innerhalb kurzer Zeit zu schnappen. Mithilfe von Aufnahmen aus der polizeilichen Videobeobachtung wurde er von der Polizei identifiziert und konnte nur kurze Zeit später am Hauptbahnhof in Köln festgenommen werden. Und es stellte sich schnell heraus, dass der 22-jährige Tatverdächtige kein Unbekannter ist.

Zahlreiche Verfahren gegen mutmaßlichen Vergewaltiger

Stattdessen ist der mutmaßliche Vergewaltiger bereits mit zahlreicher Straftaten auffällig geworden. Dabei handelte es sich überwiegend um Eigentumsdelikte. Nun kommt wohl ein neues Vergehen hinzu.

Noch am Donnerstag (25. September) wurde der Tatverdächtige vor einen Haftrichter geführt. Derzeit befindet sich der 22-Jährige in Untersuchungshaft. Jetzt müssen die Details der schrecklichen Tat in NRW geklärt werden.