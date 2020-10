NRW: Verdi weitet Streik am Dienstag weiter aus – jetzt trifft es nicht nur den öffentlichen Nahverkehr

NRW. In vielen NRW-Städten legte der Streik von Verdi am Montag den öffentlichen Nahverkehr lahm. Busse und Bahnen fuhren vielerorts nicht, fast 8.000 Beschäftigte setzten sich für bessere Arbeitsbedingungen innerhalb eines neuen Rahmentarifvertrags ein.

Am Dienstag will Verdi den Streik weiter ausweiten. Damit trifft es nun nicht nur den öffentlichen Nahverkehr sondern auch weitere Teile des öffentlichen Dienst'.

NRW: Verdi weitet Streik am Dienstag aus

Düsseldorf, Köln, Essen, Mülheim: In mehreren NRW-Städten stand der öffentliche Nahverkehr am Montag still. Am Dienstag soll der öffentliche Verkehr schließlich in allen Städten des Landes ganztägig weitgehend lahmgelegt werden. Zudem hat Verdi Beschäftigte in Krankenhäusern, Kitas und Stadtverwaltungen zu Warnstreiks aufgerufen.

Der Streik sei am Dienstagmorgen auch wie geplant angelaufen, sagte eine Verdi-Sprecherin am Morgen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Wie viele Menschen in den Ausstand getreten sind, war aber zunächst unklar.

Mit dem landesweiten Aktionstag in NRW wolle die Gewerkschaft ihren Tarifforderungen Nachdruck verleihen, so eine Verdi-Sprecherin. In Dortmund, Essen und Köln sollen überregionale Streikversammlungen stattfinden. So wolle man „auf die Provokation der Arbeitgeber“ reagieren, heißt es in einer Pressemitteilung von Verdi. Weiter heißt es von Verdi, insbesondere für die Pflegeberufe sei das Angebot der Arbeitgeber „meilenweit von Anerkennung und Wertschätzung“ entfernt.

NRW: Der Streik geht weiter. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Mittwoch und Donnerstag werden die Tarifverhandlung schließlich fortgesetzt. Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen bei einer einjährigen Laufzeit 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber hatten zuletzt schrittweise Lohnerhöhungen von insgesamt 3,5 Prozent bei einer Laufzeit von drei Jahren angeboten.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22./23. Oktober in Potsdam angesetzt. (dpa, nk)

