NRW: Verdi ruft zu Warnstreiks am Donnerstag auf – vor allem Pendler dürfte das nicht freuen

Pendler in NRW müssen sich am Donnerstag wohl erneut auf mehrere Streiks im öffentlichen Nahverkehr einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder in NRW zu einem ganztägigen Streik am Donnerstag aufgerufen. Das teilte Verdi am Montag mit.

NRW: Verdi kündigt weitere Streiks im ÖPNV an

Hintergrund des Warnstreiks ist die Forderung von Verdi nach einem bundesweiten Rahmentarifvertrag für ihre rund 87.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr. Die Arbeitgeber seien auch nach dem Warnstreik vom vergangenen Dienstag weiter nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit, begründete Verdi den erneuten Streikaufruf. Die Gewerkschaft verlangt bundesweit einheitliche Regelungen beim Ausgleich von Überstunden, den Zulagen für Schichtdienste sowie der Nachwuchsförderung.

Zum Warnstreik seien alle Betriebe aufgerufen, die unter den Tarifvertrag des Nahverkehrs in NRW fallen, heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft. Gestreikt werden solle von Betriebsbeginn bis Betriebsende. Die Beschäftigten hätten am vergangenen Dienstag gezeigt, dass sie bereit seien, in großer Zahl in den Warnstreik zu treten. Sofern am Donnerstag Teile des ÖPNV zur Verfügung stünden, würden die Kapazitäten aber deutlich eingeschränkt sein.

In Dortmund ist auch der Nachtexpress betroffen

„Für die Nutzer des ÖPNV in Dortmund bedeutet das, dass sämtliche Stadtbahn- und Buslinien am Donnerstag nicht fahren werden“, teilten de Dortmunder Stadtwerke am Montagmittag mit. Dies gelte vom Betriebsbeginn (ca. 3.30 Uhr) bis Betriebsende (ca. 1.30 Uhr am Freitag).

Betroffen sind auch die NachtExpress-Linien, die gegenwärtig um 0.15 Uhr oder 0.45 Uhr vom zentralen Ausgangspunkt »Reinoldikirche« sternförmig in alle Stadtteile starten. In gleicher Weise werden die von DSW21 in den Nachbarstädten Castrop-Rauxel (480, 481, 482 und NE 11) und Schwerte (430, 435 und NE 25) betriebenen Buslinien betroffen sein.

Die KundenCenter »Petrikirche«, »Hörde Bahnhof« und »Castrop Betriebshof« bleiben am 8. Oktober ganztägig geschlossen. Vom Streik nicht betroffen sind die Nahverkehrszüge und S-Bahn-Linien im DSW21-Verkehrsgebiet sowie die H-Bahn.

Weitere Informationen in Kürze. (at, mit dpa)