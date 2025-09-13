Frau zockte Rentnern aus NRW 200.000 Euro ab – sie ist keine Unbekannte

Immer wieder passiert es, dass Betrüger Rentner ins Visier nehmen. Sie rufen gezielt ältere Menschen an und versuchen, diese durch schockierende Geschichten um ihr Erspartes zu bringen. In NRW steht jetzt eine Frau vor Gericht, die von unschuldigen Rentnern insgesamt 200.000 Euro erbeutet hat. Jaqueline K. ist der Polizei auch nicht unbekannt, denn sie ist die Anführerin einer Bande.

Vor vier Jahren begann die Gruppe mit ihren betrügerischen Aktivitäten. Ein Mittäter – seine Identität ist bisher unbekannt – rief am 14. April 2021 bei einer 91-jährigen Frau aus NRW an. Sich als Polizist ausgebend, erklärte er der Rentnerin aus Iserlohn, dass ihr Sohn in einen Unfall involviert war, der ein tödliches Ende fand.

Rentnerin aus NRW wurde um 60.000 Euro betrogen

Um ihrem Kind zu helfen, müsse die Rentnerin aus NRW jetzt Geld besorgen, um seine Kaution zu zahlen. Kurz danach erhielt die Frau noch einen weiteren Anruf von einer angeblichen Staatsanwältin, die diese Geschichte bestätigte. Vollkommen eingeschüchtert übergab die ältere Dame den Betrügern Bargeld und Schmuck im Wert von 60.000 Euro, wie die „BILD“ berichtet.

In den folgenden vier Monaten kontaktierte die Bande, angeführt von Jaqueline K., sieben weitere Rentner. Sie alle wurden mit ähnlich schockierenden Geschichten dazu gebracht, Geld an die Betrüger zu überweisen. Insgesamt stahl die Bande 200.000 Euro von den unschuldigen Senioren.

Staatsanwaltschaft ging in Revision

Als Anführerin der Bande war Jaqueline K. dafür verantwortlich, die Geldabholer zu rekrutieren, sie zu überwachen, die Beute entgegenzunehmen und das Geld an Komplizen weiterzuleiten. Genau dabei flog sie auf, wie die „Bild“ berichtet. Genauere Details zu ihrer Festnahme wurden bisher noch nicht erläutert.

Jetzt verantwortet sich Jaqueline K. für ihre Taten vor einem Gericht in NRW. Das Landgericht Köln wirft ihr gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Bereits letztes Jahr wurde die Frau für ihre Verbrechen verurteilt. Das Gericht bestrafte sie mit drei Jahren und zehn Monaten. Das reichte der Staatsanwaltschaft jedoch nicht aus und sie ging in Revision. Der Bundesgerichtshof stimmte diesem zu, und nun wird der dramatische Betrugsfall neu verhandelt.

Seit Freitag (12. September) muss sich Jaqueline K. erneut für ihre Verbrechen verantworten. Am ersten Tag des Prozesses in NRW äußerte sie sich bisher nicht zu ihren Taten. Aktuell soll der Prozess gegen die Bandenführerin bis zum 7. Oktober andauern.