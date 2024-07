NRW: US-Amerikaner verzweifelt an Mett-Brötchen – er hat nur eine Frage

Über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten. In Deutschland beziehungsweise der Karnevalshochburg NRW ist das Mettbrötchen mit Zwiebeln aber bei vielen hoch im Kurs. Dabei bleibt es natürlich nicht aus, dass auch der eine oder andere Kollege aus dem Ausland die guten Stücke mal probieren will.

Einer, der schon vieles in NRW auf Herz und Nieren gestestet haben dürfte, ist der US-Amerikaner „Ryaneats“. Auf seinen Social-Media-Accounts entführt er regelmäßig in kulinarische Gefilde. Und in einem seiner neuesten Videos dreht sich alles um besagte Mettbrötchen.

+++ US-Amerikaner läuft an deutscher Lidl-Filiale vorbei – und fällt vom Glauben ab +++

NRW: US-Amerikaner ungläubig

Bei seinem Brötchen-Händler des Vertrauens konnte sich Ryan prompt auch eine der begehrten belegten – oder eher „beschmierten“ Backwaren sichern. Für seine Fans aus dem Ausland erklärt er auf Instagram zunächst: „Das ist rohes Fleisch. Das ist Protein.“

Auch spannend: US-Amerikaner kehrt von Mallorca nach NRW zurück – DAS hat ihm sehr gefehlt

Zu den Tests von „Ryaneats“ gehört es aber natürlich auch, die deutschen Produkte einem Geschmackstest zu unterziehen. Sein skeptischer Gesichtsausdruck und sein folgendes Würgen, nachdem er einen großen Bissen von dem Mettbrötchen genommen hat, lassen Böses erahnen. Mit seinem Urteil fackelt der US-Amerikaner nicht lange.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

NRW: US-Amerikaner perplex – „Esst ihr das regelmäßig?“

„Es ist nicht schlecht. Die Zwiebeln helfen zu 100 Prozent. Ein bisschen komisch darüber nachzudenken, weil das rohes Schweine-Fleisch ist“, formuliert Ryan sein Fazit im Netz vage. Einige Nachfragen an die Mettbrötchen-Fans kann er sich dann aber doch nicht verkneifen. „Esst ihr das regelmäßig? Mögt ihr das wirklich? Oder ist das eher so ein Ding für alte Menschen?“

Noch mehr News aus NRW:

Die Antworten lassen nicht lange auf sich warten. „Jeden Tag geht das. Muss frisch sein, gut gewürzt, dann schmeckt es auch“, wird ein Instagram-Nutzer deutlich. „Megaaa lecker, Mettbrötchen mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer“, pflichtet auch ein anderer bei. Einige empfehlen „Ryaneats“, sich auch mal einen Mett-Igel anzuschauen, der in Deutschland gerne zu festlichen Anlässen an vielen Buffets zu finden ist. Das lässt sich der US-Amerikaner in NRW sicherlich nicht zwei Mal sagen!