NRW: US-Amerikaner probiert deutsche Snacks – und muss sich deshalb fast übergeben

Der US-Amerikaner mit dem Instagram-Namen „ryaneatss“ postet auf seinen Account regelmäßig Videos, in denen er verschiedene Gerichte oder Snacks aus Deutschland und insbesondere aus NRW ausprobiert. In einer seiner Videos probiert er verschiedene deutsche Snacks aus. Seine Reaktion auf einen ganz besonderen Imbiss schockiert jedoch.

NRW: „ryaneatss“ testet Snacks

Als erstes probiert er den beliebten Schokoriegel „Balisto Korn-Cereal“ aus. Der US-Amerikaner aus NRW scheint begeistert von dem Schokoriegel zu sein und vergleicht diesen sogar mit einem Twix-Schokoriegel, nur eben ohne Karamellgeschmack.

Als nächstes probiert er die Erdnuss-Locken Loopy’s aus. Bei diesem Snack handelt es sich um einen Maissnack, der jedoch nach gerösteten Erdnüssen schmeckt. Auch dieser Snack scheint dem US-Amerikaner aus NRW zu gefallen und er erklärt, dass dieser ihn an Donuts mit Erdnussbutterfüllung erinnert.

Der nächste Snack, den der US-Amerika aus NRW probiert, sind die Kuhbonbons mit der Geschmacksrichtung Karamell. Überrascht stellt er fest, dass die Bonbons sogar vegan sind. Skeptisch packt er die Süßigkeit aus und beißt hinein.

Schnell verzieht „ryaneatss“ aus NRW jedoch angeekelt den Mund und spuckt die Süßigkeit wieder aus. Er muss mehrmals husten und Wasser trinken, um sich von dem Geschmack zu erholen. Die Kuhbonbons scheinen wohl nicht gut bei ihm angekommen zu sein.

US-Amerikaner angeekelt von Bonbons

Die beiden nächsten Snacks sind da schon mehr nach seinem Geschmack. Als er ein Maoam-Kaubonbon probiert, ist der US-Amerikaner aus NRW sogar so begeistert, dass er klatscht. Auch Duplo, die „längste Praline der Welt“, scheint es ihm angetan zu haben und er kommentiert, dass diese einen sehr markanten Geschmack hat.

Allgemein scheinen ihm die deutschen Snacks sehr gut zu gefallen. Nur die Kuhbonbons scheinen „ryaneatss“ aus NRW angeekelt zu haben. In den Kommentaren auf Instagram empfehlen viele Nutzer dem US-Amerikaner weitere Snacks, die er ausprobieren soll. Man kann sich also in Zukunft wahrscheinlich auf ein weiteres Video freuen, in dem er deutsche Snacks ausprobiert.