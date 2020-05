NRW: Urteil im Missbrauchsprozess gefallen! Das ist die Strafe für den jungen Bundeswehr-Soldaten

Wesel. Es sind heftige Vorwürfe, mit denen sich ein Bundeswehr-Soldat aus Wesel (NRW) konfrontiert sah.

Der 27-jährige Mann musste sich ab dem 12. Mai in Moers vor Gericht verantworten, weil er in 33 Fällen sexuellen Missbrauch an Kindern begangen haben soll. 15 Fälle davon sollen in Form eines schweren Missbrauchs erfolgt sein.

Nun ist das Urteil gefallen: Der Soldat wurde am Dienstag in Moers zu zehn Jahren Haft verurteilt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Der 27-Jährige hatte teils schweren sexuellen Missbrauch an vier Kleinkindern in über 30 Fällen gestanden.

NRW: Nach schweren Missbrauchs-Vorwürfe gegen Soldaten aus Wesel - Urteil gefallen!

Der Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, dass es von Mai 2018 bis zum 3. Oktober 2019 zu sexuellen Übergriffen des Angeklagten gegenüber seinem Stiefsohn (6 Jahre) und seiner leiblichen Tochter (3 Jahre) gekommen sein soll.

Der Angeklagte lebte bis Juni 2019 gemeinsam mit seiner Ehefrau, seinem Stiefsohn und seiner leiblichen Tochter in einer Wohnung in Kamp-Lintfort (NRW). Die Taten sollen sich laut Anklage überwiegend am Wochenende ereignet haben, als die Ehefrau berufsbedingt nicht zu Hause war.

Neben dem Missbrauch der beiden wird ihm auch in einem Fall der sexuelle Missbrauch der Tochter eines weiteren Mannes, der sich separat vor Gericht verantworten muss, und in einem weiteren Fall der Nichte (8) des Angeklagten vorgeworfen.

Kinderpornografische Schriften angefertigt?

Darüber hinaus soll er in drei Fällen kinderpornographische Schriften, die ein tatsächliches Geschehen widergeben, hergestellt haben. In einem weiteren Fall soll er sich mit einem anderen dazu verabredet haben, einen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, zu begehen.

Der Prozess steht im Zusammenhang mit einem Missbrauchskomplex in Bergisch-Gladbach. Der Angeklagte hatte sich im Juni vergangenen Jahres selbst angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin auf Untersuchungshaft oder Hausdurchsuchungen verzichtet. Nach der Anzeige soll er jedoch noch seine kleine Nichte missbraucht haben.

Verbindungen zu Missbrauchkomplex Bergisch-Gladbach

Erst im Herbst, als die Ermittlungen zu einem großen Netz von Sexualstraftätern von Bergisch Gladbach aus ihren Anfang nahmen, rückte der Mann in den Fokus der Justizbehörden: Bei den Ermittlungen gegen den Mann aus Bergisch Gladbach seien die Ermittler auf Chats mit dem jetzt Angeklagten aus Kamp-Lintfort aufmerksam geworden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die beiden hätten sich dabei auch verabredet.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit den Taten in Bergisch-Gladbach erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer. Allein in Nordrhein-Westfalen wird nach Angaben der Polizei gegen 27 Beschuldigte ermittelt. Davon befinden sich neun Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Die Verdächtigen sollen - teilweise ihre eigenen - Kinder missbraucht und Bilder der Taten getauscht haben. Gegen den Mann aus Bergisch Gladbach, bei dem die Ermittlungen ihren Anfang nahmen, wird die Anklage aktuell noch vorbereitet. (ms mit dpa)