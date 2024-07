Brasilianer macht Urlaub in NRW – als er davon erzählt, lachen ihn alle aus

Urlaub in NRW? Bei dem aktuellen „Sommer“-Wetter hierzulande wohl für die wenigsten vorstellbar. Die meisten würden wohl lieber so schnell wie möglich das Weite suchen – und ihre Ferien an sonnigen Stränden im Ausland verbringen.

Nicht aber Brasilianer Leonardo Scienza. Moment – da könnte es bei dem ein oder anderen klingeln. Denn Leonardo Weschenfelder Scienza, wie er mit vollem Namen heißt, ist Fußballprofi in Deutschland. Der 25-Jährige kickte bereits in der zweiten Mannschaft von Schalke 04, stieg zuletzt mit dem SSV Ulm als Drittliga-Topscorer (12 Tore, 15 Vorlagen) in die 2. Bundesliga auf – und spielt ab der Saison 2024/25 für den 1. FC Heidenheim im Oberhaus. Eine steile Karriere.

Bevor er aber wieder die Fußballschuhe schnürt, stand natürlich auch für Scienza erst einmal der Sommer-Urlaub an. Und dafür fuhr der Brasilianer ausgerechnet nach NRW! Als seine neuen Kollegen beim FCH erfahren, wohin genau es ihn dabei verschlug, kommen sie aus dem Lachen nicht mehr heraus.

NRW: Brasilianer macht Urlaub im Ruhrpott

Nicht, dass man sich falsch versteht – NRW hat ohne Zweifel schöne Orte. Idyllische Natur, pulsierende Großstädte oder der industrielle Charme des Ruhrgebiets – für jeden Geschmack ist eigentlich etwas dabei. Doch der Ort, den sich Leonardo Scienza heraussuchte, klingt leider nicht so ganz nach Ferien und Entspannung.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des FC Heidenheim postete das Social-Media-Team eine Spieler-Umfrage, in der die Profis von ihrem Sommer-Urlaub berichten sollen. Neuzugang Scienza stellt sich vor die Kamera und beichtet: „Ich war in Wattenscheid für ein paar Wochen und auf Kreta.“

Okay, Kreta als Urlaubsziel überrascht wohl nur die wenigsten – aber Wattenscheid? Die 74.000-Einwohner-Stadt ist seit 1975 offiziell ein Bezirk der Stadt Bochum – und nicht gerade für besondere Schönheit bekannt.

Scienza erntet Spott für Wattenscheid-Urlaub

Das FCH-Team amüsiert sich darüber köstlich, blendet sofort eine Fotomontage von Scienza am Wattenscheider Bahnhof ein – untermalt von der Torhymne der SG Wattenscheid 09. Und auch die Mannschaftskollegen Jan Schöppner und Patrick Mainka können darüber ebenfalls nur laut lachen!

In den Kommentaren unter dem Video will sich Scienza noch verteidigen. „Wattenscheid ist sehr schön für Urlaub“, schreibt er – und bekommt als Antwort von seinem Verein lediglich die Frage: „Wo sind unsere Souvenirs?“

Ob Scienza aufgrund seiner Schalker-Vergangenheit besondere Verbindungen zum Ruhrgebiet hat, die ihn für ein paar Sommer-Wochen nach Wattenscheid führten, verrät er nicht. Aber da er mit dem FC Heidenheim in der Bundesliga auch gegen Vereine wie Bochum und Dortmund kickt, wird es bis zum nächsten Ruhrpott-Trip bestimmt nicht mehr lange dauern.