Überschwemmte Autobahnen und Zugausfälle in NRW – Wetter-Experte zeigt das Ausmaß

Nach dem sonnigen Wochenende heißt es ab Dienstag (9. September): Regen, Regen, Regen – und das mit dramatischen Folgen. In NRW gibt es bereits überschwemmte Autobahnen und mehrere Züge sind wegen des Unwetters ausgefallen. Doch wie schätzt der Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ die Unwetterlage ein?

Über Deutschland entlädt sich eine gewaltige Regenfront. Seit Montagmorgen (8. September) sind innerhalb von 24 Stunden außergewöhnlich starke Regenfälle verzeichnet worden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung präsentiert ein Ranking mit den Orten, die am stärksten von den Regenfällen betroffen sind – und die ersten beiden Plätze gehen ausgerechnet an zwei Orte in NRW.

NRW: 134 Liter Regen in 24 Stunden

Ganz vorne dabei ist die Stadt Bedburg in NRW. An der Haltestelle Bedburg-Weiler Hohenholz wurden in den vergangenen 24 Stunden 134 Liter Regen gemessen, wie Jung von „wetter.net“ ungläubig feststellt. Dicht darauf folgt Mönchengladbach auf Platz zwei. Im Stadtteil Hilderath wurden ganze 118 Liter Wasser verzeichnet.

Diese extremen Regenfälle bleiben natürlich nicht ohne Konsequenzen. In NRW kam es zu überschwemmten Straßen, vollgelaufenen Kellern und sogar Erdrutschen. In bestimmten Ortsteilen in NRW ist die Feuerwehr im Einsatz und musste Anwohner bereits evakuieren (mehr dazu hier >>>). Bereits jetzt ist das Monatssoll für September zu 33 Prozent erfüllt.

Schwere Schäden auf der A44 und A46

Wer in NRW auf den Autobahnen unterwegs ist, sollte besonders vorsichtig sein, denn gleich zwei Autobahnen sind von den starken Regenfällen betroffen. Bereits am Morgen musste der Universitätstunnel der A46 in Fahrtrichtung Neuss gesperrt werden (mehr dazu hier >>>). Auch auf der A44 hat das Unwetter schwere Schäden verursacht und gleich zwei Stellen sind betroffen.

Durch den Starkregen in NRW kam es auf der A44 zu Böschungsrutschen, und die Fahrbahn wurde unterspült. Betroffen sind die Abschnitte zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz in Richtung Düsseldorf sowie das Autobahndreieck Jackerath aus Düsseldorf. Es wurde jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Die Autobahn GmbH betont, dass die Schäden schnellstmöglich behoben werden.

Auch die Fahrt mit der Deutschen Bahn gestaltet sich in NRW durch den Starkregen schwierig. Die Strecke zwischen Rheydt Hbf und Brachelen ist nicht mit allen Zügen befahrbar. Der RB34 aus Fahrtrichtung Dalheim beginnt und endet in Mönchengladbach-Rheindahlen. Ein Schienenersatzverkehr wurde bereitgestellt, dennoch kommt es zu Ausfällen zwischen Mönchengladbach-Rheindahlen und Mönchengladbach Hbf. Die DB berichtet zudem, dass der RB33 zwischen Lindern und Heinsberg (Rheinland) pendelt. In dem beschädigten Bereich fährt der Zug jedoch deutlich langsamer. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, ist bisher unklar.