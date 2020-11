NRW: Unfall-Drama! Auto kracht gegen Baum – 18-Jähriger tot

NRW: In Unna ist in der Nacht auf Samstag ein 18-Jähriger bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.

Unna. Tragischer Unfall in Unna (NRW)!

In der Nacht auf Samstag ist es gegen 0 Uhr zu einem tödlichen Unfall auf der Dortmunder Straße in Unna (NRW) gekommen. Dabei verlor ein 18-Jähriger sein Leben.

NRW: Tödlicher Unfall in Unna – BMW kracht gegen Baum

In dem verunglückten BMW saßen zwei 18-jährige Männer aus Kamen. Sie waren auf der Dortmunder Straße in Unna in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Bei einem missglückten Überholmanöver kam es schließlich zu dem tragischen Unfall.

Das Auto kam links von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen. Dort überschlug sich der BMW und prallte schließlich gegen einen Baum.

Fahrer stirbt an der Unfallstelle

Dabei wurden beide Insassen im Fahrzeug eingeklemmt. Der 18-jährige Fahrer verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Den Beifahrer konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schwer verletzt aus dem BMW bergen. (at)