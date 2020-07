NRW: Anwohner rasten wegen Baulärm in der Nacht aus – als Polizisten anrücken, trauen sie ihren Augen nicht

Unna. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in NRW ein Kindheitstraum vieler Menschen zur Wirklichkeit. Allerdings sollte das Anwohnern einer Baustelle in der Nähe des Bahnhofs in Unna (NRW) den letzten Nerv rauben.

Sie riefen gegen 3.20 Uhr den Notruf. Der Grund: Baulärm - und das mitten in der Nacht. Das könne ja wohl irgendwie nicht sein. Die Polizei schickte einen Streifenwagen zum Einsatzort, einer Baustelle auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums Mühle Bremme.

Dort sollte sich tatsächlich ein Bagger bewegen. Kaum zu glauben, wer hinter dem Steuer saß.

NRW: Anwohner beschweren sich über Baulärm – dann beginnt die Verfolgungsjagd

Als die Einsatzkräfte anrückten, war schnell klar, dass an der Baustelle der NRW-Stadt nicht alles mit rechten Dingen zuging. Denn die Verursacher des Baulärms ergriffen sofort die Flucht, als sie den Streifenwagen sahen.

Die Polizisten rannten hinterher und riefen Verstärkung. Die Verfolgungsjagd sollte allerdings nicht lange andauern.

Die Baustelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Unna. (Archivbild) Foto: imago images / Hans Blossey

Polizei schnappt Duo in NRW – SIE steckten hinter der illegalen Bagger-Fahrt

So konnten die Beamten zwei Jugendliche (13 und 15) aufgreifen. Die beiden Teenager hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers einen nächtlichen Ausflug aus einer Jugendwohngruppe aus dem Kreis Unna gegönnt.

Bei einem normalen Spaziergang sollte es nicht bleiben. Das Duo ließ sich die einmalige Chance nicht entgehen, einen Bagger zu fahren: Ein Kindheitstraum vieler Jungs und Mädchen. Wie die beiden Jugendlichen an den Schlüssel für das Fahrzeug gekommen sind, ist bislang ein Rätsel.

Das erwartet die jugendlichen Bagger-Spezialisten

Das sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher der Polizei in NRW. Immerhin hinterließen die beiden Draufgänger bei ihrem nächtlichen Ritt weder Schäden an der Baustelle noch am Bagger selbst.

Das sind die Ruhezeiten auf Baustellen in Siedlungsgebieten

sonntags und feiertags

an Werktagen zwischen 20:00 – 7:00 (Nachtruhe)

Erlaubt war ihre Aktion jedoch nicht. „Sie müssen davon ausgehen, dass ein Ermittlungsverfahren auf sie zukommt“, stellte der Polizeisprecher klar.