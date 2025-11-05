Tödliches Unglück in NRW! Person von S-Bahn erfasst

Tragisches Unglück in Hennef: Am Mittwoch ereignete sich am Bahnübergang Frankfurter Straße ein tödlicher Unfall. Eine Person wollte trotz geschlossener Schranken die Gleise überqueren und wurde dabei von einer herannahenden S-Bahn erfasst. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Identität der verstorbenen Person ist laut Polizei bislang unklar. In dem Zug befanden sich rund 130 Fahrgäste, die den schrecklichen Vorfall miterleben mussten. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch Rettungsdienst und ein Notfallseelsorger im Einsatz, um Augenzeugen und Bahnreisende zu betreuen.

Bahnchaos in NRW nach dem Unfall

Die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Au (Sieg) ist derzeit komplett gesperrt. Das sorgt in NRW für erhebliche Einschränkungen im Zugverkehr. Betroffen sind laut „zuginfo.nrw“ vor allem die Linien RE 9, S 12 und S 19, die normalerweise zwischen Aachen, Köln, dem Flughafen Köln/Bonn und Siegen verkehren.

Die Züge des RE 9 aus Richtung Betzdorf enden und beginnen aktuell in Au (Sieg). Fahrten aus Richtung Düren werden am Kölner Hauptbahnhof unterbrochen. Reisende müssen sich deshalb auf Teilausfälle zwischen Köln Hbf und Au (Sieg) einstellen.

Ersatzverkehr für Pendler in NRW eingerichtet

Auch die S-Bahnen S 12 und S 19 sind massiv betroffen. Beide Linien enden derzeit in Troisdorf, Fahrten weiter Richtung Au (Sieg) fallen aus. Die Deutsche Bahn hat zwischen Troisdorf und Au (Sieg) einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, um Pendlern in NRW zumindest eine eingeschränkte Verbindung zu ermöglichen.

Wie lange die Sperrung noch andauert, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Polizei prüft, warum die Person den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke überquert hat. Für viele Reisende in NRW bedeutet der tragische Vorfall am Mittwoch jedoch lange Umwege und deutliche Verspätungen.