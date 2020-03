NRW: Unfassbarer Polizei-Einsatz trotz Corona-Krise! Beamte müssen DIESE Veranstaltung sprengen

Der Ausbruch des neuen Coronavirus sowie die damit einhergehende häusliche Isolation machen vielen Menschen Angst. Sehen Sie im Video, wie Sie Ihre Psyche in dieser Zeit stärken.

Nordkirchen. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie herrscht seit Tagen in NRW ein striktes Kontaktverbot. Mehr als zwei Personen dürfen sich nicht mehr versammeln, weder in der Öffentlichkeit noch privat.

Bei einigen scheint das allerdings noch immer nicht angekommen zu sein. Dafür wurde in NRW extra ein strikter Strafenkatalog aufgesetzt. Davon musste die Polizei am Samstag in Nordkirchen Gebrauch machen.

Corona-Einsatz in NRW: Polizei sprengt Biker-Treffen

Dort haben sich am Nachmittag 28 Biker an einem geschlossenen Bikertreff verabredet.

Nach Angaben der Polizei saßen die Biker im Außenbereich des Treffs und konsumierten mitgebrachte Getränke. Für die Beamten ein klarer Verstoß gegen das Ansammlungsverbot nach der Coronaschutzverordnung.

Polizei stellt zahlreiche Anzeigen

Hätten sich weniger als zehn Biker getroffen, wären sie mit einer Geldstrafe von 200 Euro pro Person davongekommen. Stattdessen haben sie jetzt eine Anzeige am Hals.

Der Betreiber des Bikertreffs sorgte anschließend mit dem Ordnungsamt dafür, dass die Sperrung der Örtlichkeit noch eindeutiger ist.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals deutlich auf die Regelungen zum Infektionsschutz hin: „Zur Minimierung von Kontaktmöglichkeiten und zur Unterbrechung von Infektionsketten sind Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen untersagt.“ (ak)

