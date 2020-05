NRW: Schrecklicher Motorradunfall im Sauerland! Kradfahrer kracht gegen Lkw und stirbt

An dieser Stelle auf der B236 ist es zum tödlichen Unfall gekommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Schrecklicher Unfall im Sauerland (NRW)!

Am frühen Mittwochabend ist ein Kradfahrer gegen 17 Uhr auf der B236 bei Elverlingsen tödlich verunglückt. Laut Polizei ist ein Lkw-Fahrer aus Altena kommend die Bundesstraße in Richtung Werdohl unterwegs gewesen. Ihm ist der Kradfahrer entgegen gekommen. Nach Zeugenaussagen ist er plötzlich nach links ausgeschert, frontal in den Lkw gekracht!

An der Leitplanke erkennt man noch Trümmerteile des Krads. Foto: Polizei

NRW: Krad kracht in Lkw, Fahrer war sofort tot

Das Krad ist in die Leitplanke geschleudert, der Fahrer selbst gegen den Brummi geprallt und in die Lenne geschleudert worden. Der Mann hatte keine Chance, war sofort tot.

Der Lkw-Fahrer und drei weitere Insassen stehen unter Schock, sind an der Unfallstelle ärztlich versorgt worden. Die B236 war für die Unfallaufnahme komplett gesperrt, Spezialisten des Verkehrskommissariats sind zur Spurensicherung am Unfallort erschienen. Auch ein Sachverständiger ist vor Ort erschienen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (mg)