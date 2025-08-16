Tödliches Drama in NRW! 16-Jähriger nimmt sich das Auto der Eltern – vier junge Leute sterben

Tragischer Unfall in Kürten in NRW: Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (16. August) verloren vier Jugendliche im Rheinisch-Bergischen Kreis ihr Leben.

Der 16-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, überlebte den Unfall jedoch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Angehörigen werden durch Notfallseelsorger betreut.

Vier Teenager sterben – Horror-Unfall in NRW

Wie eine Sprecherin der Polizei aus NRW gegenüber DER WESTEN bestätigte, hatte der Jugendliche das elterliche Fahrzeug, ein Toyota, genommen, um mit vier Freunden unterwegs zu sein. In einer Linkskurve verlor er vermutlich die Kontrolle über das Auto, fuhr von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

++ 91 Jungtiere in NRW-Zoo geboren – doch plötzlich sind alle weg! ++

Für die vier Mitfahrer: Zwei 19-jährige Männer sowie zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 16-jährige Fahrer, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, steuerte offenbar das Fahrzeug der Eltern. Wie genau er Zugang zu dem Wagen bekam, ist noch unklar. Außerdem ist noch ungeklärt, woher die jungen Leute kamen und wohin sie unterwegs waren.

Polizei ermittelt

Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit intensiv untersucht. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort ein Trümmerfeld vor. Dabei lag das Auto abseits der Straße auf der Seite. Auch entlang der Straßen fanden die Einsatzkräfte etliche Trümmerteile. Mittlerweile sichert ein spezialisiertes Unfallaufnahme-Team die vielen Spuren an der Unglücksstelle.

Die Polizei prüft zudem, ob Alkohol, Drogen oder überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle spielten. Außerdem ist noch unklar, woher die Jugendlichen vor dem Unfall kamen. Zur Betreuung der Angehörigen ist ein Notfallseelsorger im Einsatz. Die Unfallstelle wurde für die umfangreichen Ermittlungen abgesperrt, eine Dauer der Sperrung steht noch nicht fest.

Mehr News aus NRW:

Gegen den Fahrer wird ein umfassendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Welche Konsequenzen ihn erwarten, ist bislang noch offen.





