NRW: Mädchen nach Unfall in Wachkoma – Familie mit wichtiger Bitte

Schlimme Stunden für eine Familie in NRW! Nach einem schrecklichen Unfall mit einem E-Scooter ist das Leben für die 14-jährige Salkynai nicht mehr, was es vorher war.

Die Teenagerin musste mehrmals operiert werden, befindet sich aktuell im Wachkoma. Damit das Mädchen zurück nach Hause in NRW zu seiner Familie kehren kann, sind erst einmal aufwendige Renovierungen nötig. Salkynais Eltern bitten um Hilfe!

NRW: Familie muss Schicksalsschlag verkraften

Auf der Spendenplattform „Gofundme“ wird die traurige Geschichte der 14-jährigen Salkynai, genannt Saku, öffentlich gemacht. Nach einem schweren Unfall mit einem E-Scooter musste das Mädchen mehrmals am Kopf operiert werden, befindet sich seitdem im Wachkoma und kämpft sich in einer Reha zurück ins Leben. Währenddessen steht ihre Familie – bestehend aus ihren Eltern und zwei Geschwistern – „vor einer weiteren großen Herausforderung: das kürzlich renovierte Familienheim muss nun behindertengerecht umgebaut werden.“

Vor dem Unfall hatte Saku den ausgebauten Dachboden bezogen, jetzt müssen dagegen „neue, kostspielige Umbauten im Erdgeschoss vorgenommen werden, damit sie trotz ihrer massiven Beeinträchtigungen am Familienleben teilnehmen kann“, heißt es in dem Spendenaufruf.

NRW: Jeder Cent zählt!

Doch nicht nur finanziell ist die Familie belastet, auch der Alltag ist aktuell eine Herausforderung. Sakus Mutter ist täglich bei ihrer Tochter in der Reha, um sie zu unterstützen, während ihr Vater zu Hause das Leben mit ihren zwei kleinen Geschwistern regelt. Dazu führt der Mann eine eigene Autowerkstatt, die noch mehr als sonst auf Umsätze angewiesen ist.

Wer Sakus Familie und auch Saku selbst das künftige Leben etwas erleichtern möchte, der kann sich an der „Gofundme“-Kampagne beteiligen. Das Spendenziel von 30.000 Euro ist mit insgesamt 398 Spenden fast erreicht. „Jede Spende, egal in welcher Höhe, macht einen Unterschied und bringt Saku näher an eine Welt, in der sie das Lachen und die Liebe ihrer Familie spüren kann, auch das ihrer zwei jüngeren Brüder“, so der emotionale Appell in dem Spendenaufruf.