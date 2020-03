NRW: Mann will Lkw überholen – dann passiert die Katastrophe

Was ihm da in den Sinn gekommen ist, sich in DIESE Gefahr zu begeben, wird wohl nur er selbst wissen...

Ein Mann (27) hat sich und sein Auto wohl überschätzt – und hätte fast mit seinem Leben bezahlen müssen. Am Freitag ist der 27-Jährige auf der L246 zwischen Nideggen und Simmerath (Kreis Düren, NRW) gegen 17.45 Uhr unterwegs gewesen, hatte auf der Landstraße einen Lkw überholen wollen.

NRW: Mann will Lkw überholen – und muss dafür fast mit dem Leben bezahlen

Und das ausgerechnet in einem Streckenabschnitt, wo maximal 70 Stundenkilometer erlaubt sind und die Straße laut Zeugen durch Hagel und Nässe glatt gewesen ist.

Kaum hatte er Gas gegeben, ist die Katastrophe passiert: Das Auto ist nach links ausgebrochen, gegen einen Baum geprallt und nach mehrfachem Drehen völlig zerstört auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen!

Die Heckseite des aufgemotzten Fahrzeugs – oder das, was davon noch übrig geblieben ist. Foto: Polizei Düren

Unfassbare Wrack-Fotos!

Der Mann aus Simmerath ist schwerverletzt im Wagen eingeklemmt gewesen, Rettungskräfte hatten ihn befreien müssen. Sieht man sich die Fotos vom Wrack an, muss man festhalten: Der 27-Jährige hatte einen Schutzengel bei sich, wie sonst kommt man lebend DA raus!

Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro, die Straße musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Die Polizei ermittelt weiter. (mg)