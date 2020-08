In Monheim in NRW kam es zu einem kuriosen Unfall. (Symbolfoto)

NRW: Kurioser Unfall! Plötzlich steht ein Mercedes in der griechischen Taverna

Monheim. Plötzlich steht ein Mercedes im Restaurant! In Monheim im Kreis Mettmann (NRW) hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein kurioser Unfall ereignet.

Ein Mercedesfahrer krachte mit seinem Auto durch die steinerne Hauswand eines griechischen Restaurants.

NRW: Kurioser Unfall – Mercedes steht plötzlich im Restaurant

Wie die Feuerwehr mitteilte, sei der SUV aus ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abgekommen und kurz darauf in die Fassade des Restaurants „Taverna Platon“ in Monheim eingeschlagen. Das Fahrzeug brach ein großes Loch in die Wand und blieb mit der Frontschürze darin stecken.

Der Mercedes durchbrach die Hauswand des Restaurants. Foto: Patrick Schüller

Der Fahrer wurde notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte sich bei dem kuriosen Unfall letztlich aber nur leicht verletzt.

Das ist die Stadt Monheim am Rhein:

liegt im Südosten Nordrhein Westfalens

gehört zum Kreis Mettmann und zum Regierungsbezirk Düsseldorf

hat rund 41 Tausend Einwohner

Die alarmierte Feuerwehr rief sofort die zuständige Bauaufsichtsbehörde und einen Statiker hinzu. Diese machten sich ein genaues Bild der Situation, um schlimmere Folgen für das Haus nach dem Herausheben des Wagens auszuschließen.

Mit einem Kran konnte der Mercedes schließlich wieder herausgehoben werden. Nach Einschätzung der Bauaufsicht ist der Gebäudeschaden nicht sonderlich gravierend, heißt es in der Meldung der Feuerwehr. Das Restaurant könne daher vermutlich schon bald wieder öffnen. Der SUV hingegen trug massive Schäden davon. (the)