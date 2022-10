NRW: Autos fahren frontal ineinander +++ 20-Jährige stirbt, weitere Person in Lebensgefahr

Schrecklicher Unfall in NRW am späten Montagabend (17. Oktober)! In Ennigherloh (Kreis Warendorf, Münsterland) fuhren zwei Autos frontal ineinander. Eine 20-jährige Frau starb, ein 46-Jähriger schwebt in akuter Lebensgefahr.

Auf der L792 bei Ennigherloh (NRW) crashten ein BMW X5 und ein VW Lupo frontal ineinander. Der 46-Jährige hatte zuvor mehrere Autos überholt, scherte kurz vor dem Ortseingang Ennigerloh erneut zum Überholen aus. Dabei übersah er einen Pkw, welcher in entgegengesetzter Richtung fuhr. In diesem befand sich eine 20-jährige Frau aus Ennigerloh.

Beide Autos fuhren wohl mit sehr hoher Geschwindigkeit. Der Lupo schleuderte in einen Straßengraben, blieb dort halb seitlich und halb auf dem Dach liegen. Auch der BMW-Geländewagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

NRW: Frau wird tot aus ihrem Fahrzeug geborgen

An der Unfallstelle bot sich den Einsatzkräften ein schreckliches Bild: Trümmerteile lagen meterweit verstreut auf dem Boden. Sogar ein massiver Motorblock wurde aus einem der Fahrzeuge gerissen, ein Baum stark beschädigt. Schrecklich: Für die Fahrerin des VW-Kleinwagens kam jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot aus ihrem Fahrzeug geborgen werden.

Schrecklicher Anblick an der Unfallstelle: Die Frau konnte aus ihrem VW nur noch tot geborgen werden. Foto: Lametz / news 4 Video-Line TV

Der Fahrer des BMW-Geländewagens wurde schwer verletzt – er schwebt aktuell in Lebensgefahr! Er lag neben seinem Fahrzeug. Der Mann wurde in einem äußerst kritischen Zustand in eine Klinik nach Münster gebracht.

NRW: PSU-Team betreute Ersthelfer und Einsatzkräfte

Noch bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann Atemalkohol festgestellt werden. Die Ennigerstraße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung des Verkehrsunfallaufnahmeteams aus Münster. Weiterhin beauftragte die Staatsanwaltschaft Münster ein Beweissicherungsgutachten. Die beiden Fahrzeuge wurden im Anschluss an die Unfallaufnahme sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an. Notfallseelsorger und ein PSU-Team betreuten die Ersthelfer und die Einsatzkräfte.