Unfall-Drama in NRW! Schwangere in Lebensgefahr ++ Acht Verletzte

Schwerer Unfall in NRW!

Zwei PKWs kollidierten am 6. November (Donnerstag) auf einer Kreuzung in Dorsten. Acht Personen wurden verletzt – eine schwangere Frau schwebt in Lebensgefahr.

Schlimmer Unfall in NRW – Schwangere schwebt in Lebensgefahr

Gegen 17:35 Uhr ereignete sich auf der Brücke zwischen der L 608 (Hervester Straße) und der L 509 (Halterner Straße) in Dorsten ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach ersten Angaben kam es zu einem schweren Abbiegeunfall, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN betont. Nach dessen Aussagen soll ein 39-jähriger PKW-Fahrer auf der Hervester Straße in südlicher Richtung gefahren sein. An der dortigen Kreuzung wollte der Fahrer nach links und kollidierte dort mit einem 19-jährigen Autofahrer.

Zehn Rettungsmittel – darunter fünf Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge, ein Krankenwagen, sowie ein Rettungshubschrauber – machen sich prompt auf den Weg. Und als die zahlreichen Rettungskräfte vor Ort eintrafen, sahen sie das volle Ausmaß des schlimmen Unfalls.

Schwangere Frau muss ins Krankenhaus

In einem der beiden Autos, das verunglückt war, befand sich eine Familie mit Kindern, sowie eine schwangere Frau.

Die schwangere Beifahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Sie schwebt laut einem Polizisten gegenüber DER WESTEN in Lebensgefahr, denn sie wurde in die Sichtungskategorie „Rot“ eingestuft.

Die Kreuzung an der Hervester Straße ist noch gesperrt, auch ein spezialisiertes Unfallaufnahme­team untersucht derzeit die Unfallursache. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam dokumentiert so die Spuren vor Ort. Wieso es zu dem schweren Unfall kam, ist noch unklar.



