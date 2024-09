NRW: Mysteriöser Unfall mit unbekanntem Wesen – jetzt ist klar, worum es sich handelt

Was für ein Paukenschlag in NRW! Es war vor Monaten, als ein Autofahrer in Beckum (NRW) gegen ein unbekanntes Wesen donnerte. Trotz des Aufpralls, trotz der Schäden am Wagen konnte der Fahrer an jenem Tag im Mai nicht erkennen, wogegen er im Kreis Warendorf (NRW) gestoßen war.

Jetzt, nach rund vier Monaten, steht endlich fest, worum es sich beim unbekannten Wesen handelte: Es war kein Reh, es war kein Vogel – sondern ein Wolf! Das bestätigt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) am Dienstag (3. September).

NRW: Auto kracht gegen unbekanntes Wesen

Der Wolf konnte sich nach dem Unfall aus eigener Kraft von der Stelle entfernen. Unklar, wie da der Zustand des Raubtieres gewesen ist. Durch die am Auto sichergestellten Haare konnten Experten einen männlichen Wolf nachweisen, gaben ihm die Kennung GW4068m. Das Herkunftsrudel konnte nicht näher bestimmt werden.

Verrückt: Einen Tag später konnte in Beckum, wo der Unfall stattfand, und auch am 7. Mai in Oelde (NRW) ein Wolf im zweiten Lebensjahr, ein sogenannter „Jährling“, fotografiert werden. Es ist nicht bekannt, ob es sich bei dem Tier um das gleiche wie das beim Unfall handelte. Auf den Aufnahmen wirke das Tier unverletzt, so die Fachleute weiter.

Wolf kehrt nach NRW zurück

Damit kehrt der Wolf in alte Lebensräume in Europa zurück, in denen er seit fast 180 Jahren ausgestorben war. In NRW gibt es seit einigen Jahren immer wieder vereinzelte Hinweise auf durchziehende Wölfe. Aufgrund genetischer Nachweise geht das Landesumweltamt davon aus, dass in verschiedenen Orten in NRW seit dem Jahr 2018 einzelne Wölfe sesshaft wurden.

Mehr News:

Das Umweltministerium NRW hat in den betreffenden Landschaftsräumen mit der Ausweisung von sogenannten „Wolfsgebieten,“ „Pufferzonen“ und „Wolfsverdachtsgebieten“ Möglichkeiten zur Förderung von Herdenschutzmaßnahmen für die Tierhaltende geschaffen.

Der Wolf ist eine geschützte, einheimische Tierart. Er war zeitweise und gebietsweise ausgerottet und kehrt von selbst in geeignete Gebiete zurück. Wölfe wandern insbesondere auf der Partnersuche weite Strecken. Hinweise auf einen Wolf können über die Kontaktdaten auf der Webseite des LANUV gemeldet werden.