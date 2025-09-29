NRW: Schreckliche Unfallserie an einem Abend! Ein Toter, fünf Verletzte

Innerhalb nur einer Stunde kommt es am Abend gleich zu zwei schweren Verkehrsunfällen – einer davon endet tödlich.

Ein Geisterfahrer stirbt auf der A46, kurz darauf werden zwei Menschen bei einem Frontal-Crash in der Innenstadt schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Unfall in NRW: Frontal-Crash in Wuppertal – zwei Menschen verletzt

Am späten Sonntagabend (29. September), gegen 22:40 Uhr, wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem schweren Verkehrsunfall in die Straße „Schwarzbach“ alarmiert. In einem Einmündungsbereich waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen – dabei wurden durch die Wucht des Aufpralls Trümmerteile weit über die Fahrbahn verstreut, wie die Polizei mitteilte.

Und beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus NRW bot sich ein dramatisches Bild: Beide Fahrzeugführer waren schwer verletzt, doch dank des schnellen Handelns anwesender Ersthelfer bereits aus den Unfallfahrzeugen befreit. Die Feuerwehr übernahm die medizinische Erstversorgung, ehe Notärzte eintrafen und die Verletzten stabilisierten.

Beide Patienten wurden im Anschluss zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Neben der Berufsfeuerwehr waren übrigens auch die Freiwilligen Feuerwehren Nächstebreck und Hahnerberg im Einsatz – unterstützt von zwei Rettungswagen sowie zwei Notärzten. Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, denn die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Geisterfahrer stirbt

Was viele nicht wissen: Der Unfall in Schwarzbach war bereits der zweite schwere Crash in Wuppertal an diesem Abend. Nur rund eine Stunde zuvor, gegen 21 Uhr, kam es auf der A46 zwischen dem Kreuz Sonnborn und Jacobsberg zu einem tödlichen Geisterfahrer-Unfall.

Ein Mann fuhr dort aus noch ungeklärten Gründen in die falsche Richtung und raste frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Kollision war so heftig, dass beide Autos regelrecht zerquetscht wurden. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten sogar ein drittes Auto, dessen Insassen jedoch unverletzt blieben.

Die Feuerwehr musste schweres hydraulisches Gerät einsetzen, um die Eingeklemmten zu befreien. Im gerammten Fahrzeug saßen drei Menschen – sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Für den Geisterfahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb noch im Wrack seines Fahrzeugs.

Die Autobahn musste für fünfeinhalb Stunden voll gesperrt werden. Notärzte und Rettungskräfte waren im Dauereinsatz.