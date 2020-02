Auf einen Feld in NRW hat eine weggeworfene Autobatterie für eine Katastrophe gesorgt. (Symbolfoto)

NRW: Unbekannter schmeißt Autobatterie auf Feld – was dann passiert, ist einfach nur furchtbar

Erwitte. Was für eine verantwortungslose Aktion! In Erwitte (NRW) hat eine unbekannte Person eine kaputte Autobatterie einfach auf ein Feld geschmissen – und damit über 20 Kühe vergiftet.

NRW: Rinder sterben an Bleivergiftung

Mehrere Tiere eines Biohofes in Erwitte (Kreis Soest in NRW) starben plötzlich an einer Bleivergiftung, andere mussten wegen starker Symptome eingeschläfert werden.

Grund dafür: Eine kaputte Autobatterie, die in einem Feld des Hofes abgelegt worden war und so in die Silage-Ballen (Silofutter der Tiere) gelangte, die aus abgeschnittenem Gras des Feldes bestehen.

In mehreren Ballen sei freigesetztes Bleiaceton festgestellt worden, so ein Sprecher des Kreis Soest.

„Haben Kampf verloren“

Von der insgesamt 46-köpfigen Kühherde zeigen aktuell fünf weitere Kühe Symptome, sie werden weiter beobachtet. Weil der Hof eine neue Herde aufbauen will, sollen die übrigen gesunden Tiere geschlachtet werden. Ihr Fleisch soll vor dem Verkauf geprüft werden.

Der furchtbare Vorfall liegt bereits zwei Wochen zurück. Auf seiner Website schreibt der Hof: „Die letzten Tage haben wir um das Überleben unserer Herde gekämpft. Leider haben wir diesen Kampf nun verloren.“

Der Hof hat Anzeige erstattet, die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. (kv)