NRW: Unbekannte wollen Geldautomaten sprengen – danach folgt das Todes-Drama

Einen Geldautomaten wollten Unbekannte in NRW sprengen. Zwei von ihnen sind nun tot.

Tödlicher Crash nach Verbrechen in NRW!

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag versucht, in Emmerich (NRW) an der Grenze zu den Niederlanden einen Geldautomaten zu leeren. Kurz danach erreichte die Polizei eine schockierende Nachricht.

Die offenbar aus den Niederlanden stammenden Verdächtigen machten sich laut Polizei gegen 4 Uhr an dem Automaten zu schaffen. Gegen 4.03 Uhr bemerkte eine Sicherheitsfirma, dass ein Alarm ausgelöst wurde.

NRW: Überwachungskamera zeigt Tat

Als Beamte der Bundespolizei und eine Emmericher Streife kurze Zeit später am Tatort eintrafen, fehlte von den Tätern zunächst jede Spur. Der Geldautomat war massiv durch Hebelspuren beschädigt, gesprengt wurde er offenbar nicht.

Auf Bildern einer Überwachungskameras einer angrenzenden Spielhalle war aber zu sehen, wie insgesamt drei Unbekannte versuchten, mit Gasflaschen und Zuleitungen den Automaten zu sprengen. Auf den Aufnahmen war auch das Fluchtfahrzeug der Täter zu sehen, ein silbernes Auto mit Herner Kennzeichen.

Bankautomaten-Räuber sterben bei Unfall

Eine Dreiviertelstunde später erreichte die Polizei eine tragische Meldung von den niederländischen Kollegen aus Arnheim: Bei einem Verkehrsunfall auf der A12 direkt hinter der Grenze starben zwei Insassen eines Autos.

Die Polizei geht aufgrund der Übereinstimmung des am Tatort abgelesenen Kennzeichens und aufgefundener Bekleidung im Fahrzeug davon aus, dass es sich bei den Toten um die geflüchteten Täter handelt.

Warum die Verdächtigen den Automaten nicht sprengten, ist noch unklar. (jg)