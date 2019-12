NRW: Überraschung! Das sind die beliebtesten Kindernamen in 2019

Ein Namensforscher fand heraus, welche Vornamen für Jungen und Mädchen in NRW in diesem Jahr am beliebtesten waren.

Für viele frischgebackene Eltern in NRW ist sie eine Inspiration: Die Liste der beliebtesten Kindernamen.

Die stellt Namensforscher Knud Bielefeld regelmäßig zusammen. Er hat nicht nur herausgefunden, welche Vornamen in NRW und deutschlandweit am beliebtesten sind. Auch einige besonders kuriose Namen zählt er auf.

NRW: Das sind die beliebtesten Mädchennamen 2019

An der Spitze gab es in NRW keinen Wechsel, die restlichen Namen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um wenige Plätze verbessert oder verschlechtert.

Aber jetzt einmal der Reihe nach. Das sind die beliebtesten Vornamen für Mädchen in NRW im Jahr 2019:

Mia

Emilia

Mila

Emma

Hanna/Hannah

Marie

Lina

Sophie/Sofie

Lea

Louisa/Luisa

Bundesweit sieht das ganze ähnlich, aber nicht ganz gleich aus. Emma, Emilia, Hannah/Hanna, Mia, Sophia/Sofia, Lina, Mila, Marie, Ella und Lea sind auf den Spitzenplätzen zu finden.

Namensforscher Knud Bielefeld hat herausgefunden, welche Vornamen in NRW am beliebtesten sind. Foto: Markus Scholz/dpa

Jungennamen in NRW: Diese Namen sind für Söhne beliebt

Ähnlich sieht es bei den Jungennamen aus. Ben verteidigt wie im Vorjahr die Spitzenposition. Paul, 2018 noch auf Platz 3, flog aus der Top 10 raus.

Ben

Finn/Fynn

Noah

Henri/Henry

Felix

Jonas

Leon

Luis/Louis

Elias

Damit folgt NRW auch hier einem deutschlandweiten Trend. Ben war auch bundesweit der beliebteste Vorname. Paul, Finn/Fynn, Leon, Jonas, Noah, Elias, Felix, Luis/Louis und Henri/Henry folgen.

Kuriose Auffälligkeiten in den einzelnen Bundesländern

Auch auf die eher speziellen Namen hat der Forscher ein Auge. In Bayern würden zum Beispiel immer wieder Namen vergeben, andernorts quasi ausgestorben seien, wie etwa Michael oder Andreas. Auch typisch bayrische Namen wie Xaver, Korbinian oder Veronika würden fast ausschließlich im Freistaat vergeben.

----------------------------

Weitere News aus der Region:

Duisburg: Tankstelle geschlossen – weil DIESER irre Fehler passierte

Hunde-Drama in Essen – Besitzer gibt nach Hilferuf zu: „Das hätte ich nicht gedacht!“

NRW: Mann klaut Fahrrad – Polizei überführt ihn mit DIESEM irren Trick

----------------------------

Eine weitere Besonderheit gibt es im anderen Freistaat. Der Name Kurt sei überraschenderweise in Sachsen sehr populär. „Der taucht woanders gar nicht nennenswert auf. Aber in Sachsen gehört er zu den häufigsten Namen“, wundert sich Bielefeld.

Norddeutschland begründet Namenstrends

Und der Name Fiete sei vor ein paar Jahren in Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht und habe sich bereits in ganz Norddeutschland etabliert. „Er wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf den Weg nach Süden machen.“

Generell sei es oft so, dass Modenamen zuerst in Norddeutschland auftauchten und sich dann nach Süddeutschland durchsetzen.

Diese Namen fand selbst der Vornamenforscher ungewöhnlich

Bielefeld schaut bei seiner Auswertung auch auf die ungewöhnlichsten Namen. Im Jahr 2019 waren ihm dabei Aureliana, Axella, Dilda, Lieschen und Shyanne sowie Achill, Aureliano, Ektor, Willibert und Duda aufgefallen.

„Kindergartenkinder sind ja eigentlich unverkrampft, was Namen angeht. Aber bei so einem offensichtlichen lustigen Namen (wie Duda), da wird das Kind das dann nicht leicht haben“, befürchtet Bielefeld.

Bielefeld stützt sich bei der Auswertung vor allem aus Daten aus Geburtskliniken, bezieht aber auch Meldungen aus zehn Standesämtern mit ein. Für das Jahr 2019 hat er 177.570 Geburtsmeldungen ausgewertet. (vh/mit dpa)