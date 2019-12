NRW: Türsteher schikaniert Disco-Gäste – niemand erkennt, wer ER wirklich ist

Am Wochenende feiern – Das machen auch viele Partylöwen in NRW. Doch egal wohin es einen verschlägt, vor jedem Club warten Türsteher. Ein Türsteher, der die Gäste besonders gerne schikaniert und vorführt, arbeitet in einem Club in Siegburg. Im Eifer des Gefechts merkt keiner der Partyleute, wer dieser Türsteher wirklich ist.

NRW: Wer ist dieser Türsteher?

Der besagte Türsteher will die Feierwütigen genau unter die Lupe nehmen, bevor sie in den Club dürfen. Sie müssen angeben, ob sie Drogen nehmen und wie sie sich auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen. Ziemlich komische Methoden für einen Türsteher vor einer normalen Disco.

Dass die Türsteher anders als sonst vorgehen, könnte an ihrem Chef liegen. Der ist kein Geringerer als Moderator Guido Cantz. Er ist für „Verstehen Sie Spaß?“ am Start und nimmt die Gäste ganz schön auf die Schippe.

Hätten Sie Guido Cantz erkannt? Foto: Screenshot ARD Mediathek

Guido Cantz gibt sich als Türsteher aus

Einige gestandene Männer bringt er dazu, bunte Sakkos anzuziehen. Ein anderer soll eine junge Frau anflirten und wird am Ende bewertet. Ein Gast gesteht, dass er häufig feiern gehe, sowas sei ihm jedoch noch nie passiert. Das könnte daran liegen, dass er gerade auf eine Fernsehfalle von „Verstehen Sie Spaß?“ (ARD) hereingefallen ist.

Am Ende nehmen die Aktion in NRW alle mit Humor. Der Abend ist schließlich noch lang genug, um ausgelassen zu feiern.

Guido Cantz moderiert „Verstehen Sie Spaß?" seit 2010. Andere prominente Lockvögel der Sendung vom 21. Dezember sind unter anderem Comedian Bülent Ceylan, Sänger Max Giesinger und Model Cathy Hummels. Die ganze Sendung kannst du hier sehen. (lmd)