Blutiger Ehestreit! Mann aus NRW sticht auf eigene Frau ein ++ Lebensgefahr!

Schreckliche Bluttat in Triosdorf (NRW)! Eine Frau wurde von ihrem eigenen Ehemann mit einem Messer attackiert.

Die Tat geschah am späten Dienstagabend (12. August). Beamte der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises haben einen 59-jährigen Mann festgenommen. Nach bisherigem Sachstand soll er seine 61-jährige Ehefrau gegen 23.35 Uhr an der gemeinsamen Wohnanschrift in Troisdorf-Rotter See (NRW) mit einem Messer attackiert haben.

59-Jähriger Mann wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen

Die Polizei wurde alarmiert, traf kurze Zeit nach der schrecklichen Tat ein. Dort fanden sie die lebensgefährlich verletzte 61-jährige Frau sowie den tatverdächtigen Ehemann auf der Straße. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie aktuell intensivmedizinisch betreut wird.

+++Riesen-Knall in den Niederlanden – Hunde-Besitzer aus NRW blicken neidisch ins Nachbarland+++

Der 59-Jährige wurde am Tatort festgenommen und in das Bonner Polizeipräsidium gebracht. Eine mutmaßliche Tatwaffe wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm in der Nacht eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Rainer Müller in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Florian Geßler die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen. Diese dauern derzeit noch an.

Eine weitere schreckliche Bluttat ereignete sich am Wochenende in NRW. Ein 41-jähriger Mann ging plötzlich auf Gäste los, attackierte sie mit einem Messer. Ein Mann starb noch am Tatort.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Nach Angaben der Polizei war der 41-Jährige aus Kevelaer der Kneipe am Markt verwiesen worden. Er kehrte gegen 21 Uhr am Samstagabend mit einem Messer zurück und stach auf Gäste der Lokalität ein. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Alle Infos zu dem schrecklichen Vorfall liest du hier>>>