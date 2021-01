NRW: Trinkwasser verunreinigt! Hier wurden Colibaktieren gefunden

Bei einer Routinekontrolle am Dienstag sind in der Region Aachen in NRW laut „WDR“ Colibakterien im Trinkwasser gefunden worden.

Daher ist in der Region in NRW nun Vorsicht geboten: Sie können gefährliche Darmerkrankungen hervorrufen.

NRW: Colibakterien im Trinkwasser! HIER sollten Menschen ihr Wasser abkochen

Das verunreinigten Leitungswasser betrifft demnach den Aachener Süden. Das Gesundheitsamt der Städteregion rät allerdings den Bewohner des gesamten Stadtgebiet, das Wasser vorsichtshalber abzukochen.

Die Colibakterien wurden in der Regenanlage Schmithof gefunden und kommen natürlicherweise in der Natur vor. Im menschlichen Körper jedoch produzieren sie Giftstoffe und können dadurch Darmerkrankungen verursachen.

Bakterielle Verunreinigung: Das Gesundheitsamt der StädteRegion spricht für das gesamte Stadtgebiet #Aachen eine #Abkochempfehlung für Trinkwasser aus...https://t.co/fKGErj31p6 — Presse StädteRegion (@SR_Aachen_News) January 26, 2021

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Das musst du beim Verzehr des Trinkwassers dringend beachten

Das Leitungswasser könne derzeit wie gewohnt zur Körperpflege genutzt werden, beim Verzehr sei jedoch zur Vorsicht geraten. Das teilt der Versorger Regionetz auf seiner Website mit.

Zur Körperpflege könne das Wasser in Aachen (NRW) genutzt werden, berichtet Regionetz. (Symbolbild) Foto: IMAGO / CHROMEORANGE

„Wenn Sie das Wasser drei Minuten sprudelnd kochen lassen, können Sie es danach völlig unbedenklich zur Zubereitung von Nahrung, auch für Kinder, alte und kranke Menschen, zum Abwaschen von Lebensmitteln, zur Herstellung von Eiswürfeln, zum Zähneputzen sowie für medizinische Zwecke brauchen“, heißt es dort weiter.

Die notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität habe man laut „WDR“ bereits eingeleitet. Experten werden außerdem weitere Proben entnehmen.

Bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen, sollte das Wasser nur abgekocht verwendet werden. Zuerst hatte die „Aachener Zeitung“ berichtet. (vh)