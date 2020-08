NRW: Trickbetrüger will Frau bestehlen – doch dabei macht er DIESEN peinlichen Fehler

Bad Sassendorf. Entweder hielt ein Trickbetrüger sein 82-jähriges Opfer aus NRW für sehr dumm – oder er bemerkte seinen Fehler selbst nicht.

Denn das, was ein Unbekannter am Montagnachmittag einer Seniorin in Bad Sassendorf (NRW) vorschwindelte, ließ die Dame hellhörig werden.

NRW: Falscher Klempner macht peinlichen Fehler bei Betrugsversuch

Gegen 17.15 Uhr betrat der Betrüger eine Seniorenwohnanlage an der Alleestraße und stellte sich dort der 82-jährigen Frau als Klempner vor. Er gab an, dass von der Wohnung über ihr Wasser durch die Decke dringen würde. Er müsste in ihr Schlafzimmer um das zu kontrollieren.

Die Seniorin begleitete ihn dorthin um ihn nicht aus den Augen zu lassen. Nun forderte der Mann sie auf ins Badezimmer zu gehen und das Wasser aufzudrehen. Als die Dame ihm erwiderte, dass er das schon selbst machen müsse, wurde der Mann ausfällig. Er verließ die Wohnung und kündigte eine Rückkehr mit einem Kollegen an.

Die Sassendorferin informierte daraufhin telefonisch eine Betreuerin, die sofort die Polizei verständigte. Der irre Grund für das Misstrauen der Seniorin: Über ihrer Wohnung gibt es gar keine Wohnung, aus der Wasser durch die Decke hätte tropfen können!

Polizei sucht den Trickbetrüger

Da die 82-Jährige den falschen Klempner nicht aus den Augen gelassen hatte, wurde aus ihrer Wohnung glücklicherweise nichts entwendet. „Noch besser wäre es gewesen, wenn die Dame den angeblichen Handwerker erst gar nicht hereingelassen hätte“, heißt es von der Polizei.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,90 Meter groß, schlank, dunkelbraunes Haar, dunkle Kleidung, akzentfreies Deutsch. Hinweise zu dem Mann nimmt die Kreispolizeibehörde Soest unter der Telefonnummer 02921/9100-0 entgegen. (at)