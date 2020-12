NRW: Trauriger Rekord – nirgendwo in Deutschland gibt es so viel Stau wie auf dieser Autobahn

Wer viel auf den Autobahnen in NRW unterwegs ist, der steht immer mal wieder im Stau. Es gibt in NRW allerdings einige Autobahnen, auf denen die zusätzliche Wartezeit wegen Stau quasi schon von vorn herein in die Fahrtdauer eingeplant werden kann.

Die Rede ist natürlich von den Autobahnen im Ruhrgebiet. Wenig überraschend räumt die A40 bei einem Ranking des ADAC bei der Anzahl der Staus die Spitzenposition ab. Doch auf dem sogenannten Ruhrschnellweg gibt es bestimmte Stellen, auf denen es noch häufiger zu Stau kommt anderswo.

NRW: HIER stehst du besonders oft im Stau

Am häufigsten stehen Fahrer demnach auf der A40 von Essen nach Duisburg. Unfassbare 6470 (!) Staus zählte der ADAC im vergangenen Jahr auf den rund 24 Kilometern, die die Städte voneinander trennen.

Mit 287 Staus weniger liegt ein weiterer A40-Abschnitt weit vorne im Rankings: Von Venlos nach Duisburg kam es zu 6138 Staus – ergibt deutschlandweit Platz 2.

Das ist die Bundesautobahn A40:

Sie verläuft fast genau in West-Ost-Richtung von der niederländischen Grenze bei Straelen über den linken Niederrhein durch die Ruhrgebiets-Städte Moers, Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Essen, Bochum bis nach Dortmund

Die A40 gehört mit mehr als 100.000 Autos täglich bundesweit zu den Autobahnen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen

Die Strecke zwischen Essen und Dortmund ist regelmäßig die mit den meisten Staukilometern in ganz Deutschland

ist insgesamt 95,4 Kilometer lang

Die heute bekannte Strecke wurde 1992 aus der A430 und Teile der A2 gebildet

Platz 3 geht ausnahmsweise an ein anderes Bundesland: Auch auf der A8 zwischen Salzburg und München reiht sich oft ein Auto an das nächste. Davon zeugen die 5858 Staus im vergangenen Jahr.

Die weiteren Platzierungen im Überblick:

A46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal: 5704 Staus

A3 zwischen Linz und Passau:4658 Staus

A1 zwischen Dortmund und Köln: 4644 Staus

A6 zwischen Mannheim und Heilbronn: 4483 Staus

A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart: 4053 Staus

Doch die A40 gibt sich nicht mit den beiden vordersten Plätzen zufrieden. Der Ruhrschnellweg erklimmt außerdem Platz 9 des ADAC-Rankings – mit 3956 Staus zwischen Dortmund und Essen. Wer das Ruhrgebiet einmal ganz auf der A40 durchqueren will, der sollte viel Geduld mitbringen. (vh)